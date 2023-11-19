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2男穿「東北大花」 闖巴黎街頭吸睛 走出國門變時尚？

中國新聞組／北京19日電
中國博主穿「東北大花」逛歐洲街頭引圍觀。（取材自快科技）
中國博主穿「東北大花」逛歐洲街頭引圍觀。（取材自快科技）

近日來自中國的博主「李美越」穿上「東北大紅」走在法國巴黎街頭，吸引眾人的目光；網友反應不一，有人嘲諷土氣，也有人讚走出國門反變成了一種時尚

來源：YouTube

綜合媒體報導，「東北大紅」在不少人的印象裡，它的一個標籤就是「土」，畢竟大紅大綠穿身上，確實很招人眼，加上某些影視作品的塑造，於是固有認知就這麽建立了。

報導說，這名博主分享自己穿上東北大花去巴黎街頭，一身艷麗的行頭走在街頭的吸引很多人的目光。視頻裡展示許許多多的外國人看見他們的衣服的反應，大多數人看到了之後都會扭頭看向他們。一個黑人找到了他們：「我也想穿」。他們就讓黑人大哥嘗試了這套衣服。

女星張馨予也在社群媒體上回應稱，她早在2015年坎城影展紅毯以「東北大花」的裙子亮相，但當時被罵土氣。然而，她表示許多外國人都誇讚她穿著漂亮。

鞏俐也曾經穿過幾次類似風格的禮服，但因為設計得當，沒有被群嘲。評論區還有網友曬出自己的「東北大花」時尚單品。

對於影片中部落客穿著「東北大紅」西服在國外街頭行走的舉動，網友評論並不是一邊倒的嘲諷。除了有說顏色、風格土壤的，更有「中國特色多巴胺穿搭」、「東北文藝復興」、「大花衣服走向世界」、民族自信槓槓的時尚等說法。

據博主本人說，他們這身大花西裝是由一位老師專門定製的。

時尚 黑人 坎城影展

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