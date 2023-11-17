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女裝請全紅嬋代言 遭群嘲衣服太醜、抹黑跳水隊形象

中國新聞組／北京17日電
全紅嬋(前排左)、陳芋汐(前排右)穿著「小香風」馬甲。（取材自九派新聞）
全紅嬋(前排左)、陳芋汐(前排右)穿著「小香風」馬甲。（取材自九派新聞）

自稱是「中國國家跳水隊時裝官方合作夥伴」的芋庭服飾，請來全紅嬋等明星運動員做代言，近日卻遭網友吐槽「衣服太醜，和全紅嬋、陳芋汐等代言人的氣質完全不搭，抹黑跳水隊形象。」芋庭服飾負責人稱，這個品牌是為她女兒所創，請全紅嬋等人代言，是希望女兒能有一個正能量的思想觀。

來源：YouTube

九派新聞報導，該品牌在社交媒體帳號上傳了多條國家跳水隊女隊員出鏡拍攝的廣告片，播放量比較高的幾條宣傳視頻中，全紅嬋、陳芋汐穿著「小香風」馬甲搭配牛仔褲，被網友吐槽「挺好的，全紅嬋以前只是會跳水，穿上你家的衣服感覺還會唱山歌了」，還有一條獲讚過萬的評論為「這個公司的攝影師、造型師統統都要換」。

芋庭服飾的首帖。（取材自九派新聞）
芋庭服飾的首帖。（取材自九派新聞）

據了解，芋庭服飾已入駐小紅書抖音微信視頻號等多個平台，主要以短視頻做營銷推廣，僅在抖音開設了官方店鋪。截至發稿，全紅嬋所穿的「小香風」馬甲銷量為0，皮衣馬甲銷量為1。

企查查顯示，芋庭服飾成立於2022年10月，註冊資本200萬元，註冊地為上海市奉賢區。

成立不到半年即簽下國家隊做代言，芋庭服飾的來頭也成為網友關注的疑點。天眼查顯示，該公司由胡凱鋼、孫志超、陳永吉三名個人股東持股。其中，孫志超持股30%，是非控股股東兼公司法人。

芋庭服飾主理人穎琪在官號發布的宣傳視頻中自述，自己沒事就刷抖音，有一天恰好看到了張琦老師說的未來趨勢新商業模式，其中有一點就是需要流量，所以選擇跟中國國家跳水隊合作。但國家隊代言審批很嚴格，作為一個新公司，拿出了很多依據，證明自己不是新公司，而是運營了幾十年的老公司開的新的分公司，最後才簽下這份合同。

「代言請網紅也好、明星也好，他們的正能量比不過這些為國爭光的孩子們。」這個品牌是為她女兒所創，希望女兒能有一個正能量的思想觀。

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