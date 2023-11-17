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安徽肉舖用嘴剔骨？老闆稱老手藝 被查改口：擺拍

中國新聞組／北京17日電
安徽省淮北市有一肉鋪的員工「用嘴剔骨」影片近日瘋傳，老闆更聲稱其為傳統老手藝。（取材自紅星新聞）
安徽省淮北市有一肉鋪的員工「用嘴剔骨」影片近日瘋傳，老闆更聲稱其為傳統老手藝。（取材自紅星新聞）

安徽淮北某肉店工作人員日前在網上發視頻，展示店內人員用嘴剔去羊肉肋骨，店家聲稱此為傳統老手藝、「傳承技藝」，相關視頻引發輿論關注引發網友熱烈討論，有網友質疑肉類衛生，「肉上全是他的口水，怎麼保證食品衛生」，並擔心涉事員工被寄生蟲感染。店方遭官方調查後，改口是「擺拍」。

來源：YouTube

紅星新聞報導，近日社交平台上瘋傳肉舖員工「用嘴剔骨」的影片，影片中的店員用嘴咬住羊肉的肋骨，奮力地將其一一挑出後，再將骨頭丟往身旁的垃圾桶。影片暴紅後，店家老闆聲稱，用嘴剔骨的速度較快，是幾十年傳統切肉的老手藝。

不過，店家不衛生的「用嘴剔骨」行為，引起當地市場監督管理局注意。目前該影片已刪除，經管理人員查核，該肉舖老闆是為了博取眼球，與促進線下銷售而進行「擺拍」，監管局也會加強規範該店家。

新聞一出，不少網友認為用嘴剔肉太過惡心，並擔心員工因此感染寄生蟲，「網友吐槽肉上全是他的口水，怎麼保證食品衛生。「先不說衛不衛生的問題，直接用嘴碰生肉、生骨頭，難道不害怕感染到什麽寄生蟲嗎」、「這不是老手藝，這是老嘴藝」、「我不理解」、「你豁得出去嘴剔，我豁不出去吃肉」。

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