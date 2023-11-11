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WSJ：相隔14年 Meta重返中國市場

中國新聞組／北京11日電
華爾街日報報導，Meta與騰訊達成協議，2024年底將在中國販售VR裝置，這宣告在遭封殺14年後，Meta將重返中國市場。（中新社）
華爾街日報報導，Meta與騰訊達成協議，2024年底將在中國販售VR裝置，這宣告在遭封殺14年後，Meta將重返中國市場。（中新社）

華爾街日報（WSJ）報導，Facebook母公司Meta與騰訊達成協議，明年在中國出售Meta的CR虛擬實景頭戴式裝置，意味Facebook在2009年被封殺以來，相隔14年再次踏足中國市場。

報導引述知情人士指，根據協議內容，Meta與騰訊談判近一年後，最終達成協議，騰訊在明年較後時間成為Meta頭戴式裝置的中國獨家發行商。

該協議仍是暫時的，細節可能還會有變化。目前還不清楚騰訊引進Meta設備並在該平台上提供VR內容是否需要像引進任天堂（Nintendo）Switch和傳統電子遊戲那樣尋求政府的正式批准，因中國尚未出台VR相關規定。中國政府已經加強了對電子遊戲和其他數字內容的監管，這種情況可能會給上述交易造成障礙。

消息人士透露，Meta計畫出售的頭戴式裝置，會使用比最新款Quest 3較便宜的鏡頭，並設有比三年前推出的Quest 2更先進的圖像處理裝置。而這款較為平價的版本亦會在其他地方發售。

一位知情人士說，在這樁交易中，Meta將從設備銷售中獲得更大份額，而騰訊將從內容和服務收入（如軟件訂閱和遊戲銷售）中獲得更多份額。該人士說，這款頭戴設備將提供騰訊發布的遊戲和其他應用。

報導質疑，Meta在中國建立合作關係之際，正值VR頭戴式設備需求趨於疲軟，這項技術能否長期贏得消費者青睞，不無疑問。該公司去年第四季全球出貨量減少一半以上，今年稍早，Meta便宣布部分頭戴式設備降價。

報導稱，騰訊今年2月差點解散VR項目的技術團隊，隨著與Meta交易接近達成，8月重建團隊。Meta與騰訊交易，讓Meta有機會重返中國市場，與推出中國VR頭戴式設備Pico龍頭、抖音的母公司字節跳動爭奪市場大餅。

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