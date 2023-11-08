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試劑外洩？ 中山二院乳腺外科團隊 傳集體罹癌

中國新聞組／北京8日電
中山大學孫逸仙紀念醫院。（取材自每日經濟新聞）
中山大學孫逸仙紀念醫院。（取材自每日經濟新聞）

近日網路瘋傳，位於廣東省的中山大學第二附屬醫院(中山大學孫逸仙紀念醫院，簡稱中山二院)乳腺外科團隊疑受實驗環境及試劑影響，導致多人罹癌。對此，被點名的導師本人連說三遍「完全是造謠」回應；而該院則回應，稱近年三人罹患癌，無在學學生。

頂端新聞報導，有網友發文稱，「中山二院『蘇某某』的學生集體患癌，我覺得是試劑的問題，會不會是他們實驗室的造模試劑造成的，試劑給動物造腫瘤的模型，結果給自己造上了，今年乳腺那邊，6個學生CA(醫學術語，癌症)，有個還是胰腺癌肝轉移， 3個博士1個博士後，全是罕見型，要是罕見型都發生在一個組裡就能說明問題了。」有網友稱，這次事故疑似因上述學生所在實驗室二甲苯洩漏有關。

針對上述事件，頂端新聞7日聯繫中山大學校長辦公室及中山大學第二附屬醫院相關工作人員，均稱不了解此事。

而據上游新聞報導，廣州市衛生健康委員會工作人員表示：「我不了解這件事，你們可以去問中山大學還有他們醫院，但是我們會調查。」該委員會負責輿情的工作人員稱，「現在畢竟是網傳，沒有人知道真假，孫逸仙(中大附二)屬於國家級醫院，我們也管不了，其他無可奉告。」

公開資料顯示，中山大學第二附屬醫院位於廣東省，是一所綜合性三級甲等醫院，創建於1835年，是中國第一家西醫醫院，中國西醫學和西醫教育的發源地，已有186年歷史。2018年12月4日，中山大學第二附院被國家衛健委公布為首批腫瘤多科診療試點醫院。

每日經濟新聞報導，對於被網友提到的蘇姓導師，7日下午仍在該院正常坐診。記者在其看診間隙進入診間核實，蘇姓導師以三個「完全是造謠」回覆。

此外，8日凌晨，中山二院在官方微信發布情況說明稱，近年來在乳房腫瘤中心實驗室工作、學習過的人員中有三名患有癌症，其中兩名現為該院乳房外科醫生，在臨床工作；另外一名不是該院職或學生，為外地來院進修人員，已回原單位工作。該實驗室無在學學生罹癌。

中山二院並提供三名罹癌者的具體：

黃某，女，2017年至2022年在該院攻讀博士學位，此間在乳腺腫瘤中心實驗室學習，2022年7月博士畢業後入職該院乳腺外科，從事臨床工作。2023年10月確診胰臟癌並接受手術，目前情況穩定。

劉某，男，2013年至2018年在該院攻讀博士學位，此間在乳房腫瘤中心實驗室學習，2018年8月博士畢業後入職該院乳房外科，從事臨床工作。2023年6月確診患有滑膜肉瘤並接受手術，術後恢復良好。

另有1名進修人員為某外地醫院畢業博士生。2021年到該院進修一年，在乳房腫瘤中心實驗室工作，已於2022年4月結束進修離開廣州，2023年在工作當地被診斷為乳癌。

中山二院並表示，針對將罹癌與實驗室或試劑接觸進行關聯的關切，鑑於個體癌症發生的誘因極為複雜，誠摯歡迎相關部門組織第三方機構進行評估調查。

腫瘤 癌症 醫學

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