何賽飛金雞封后 梁朝偉首位「3金」影帝 李雪健、黄米依男女配角

第36屆中國電影金雞獎4日在廈門揭曉，何賽飛獲得最佳女主角獎。（新華社）

中國影壇年度盛事金雞獎頒獎禮昨日於廈門盛大舉行。梁朝偉 以「無名」，奪下金雞獎影帝，何賽飛憑「追月」，從呼聲極高的惠英紅手中奪走最佳女主角獎項，最佳男配角為「封神第一部：朝歌風雲」的李雪健，最佳女配角則是「永安鎮故事集」的黄米依，「流浪地球2」獲評審團特別獎。

綜合媒體報導，昨晚紅毯上梁朝偉與劉嘉玲，和「無名」劇組一同亮相，兩人一路手牽手，大方曬恩愛。沒想到曾參加過多次大型活動的梁朝偉，在金雞獎看起來非常緊張，甚至被眼尖的粉絲發現，一出場就同手同腳，還因此上了熱搜！網友紛紛表示「沒想到，影帝也會緊張」、「手足無措的樣子好可愛」、「還好有劉嘉玲一直牽著手」。

第36屆中國電影金雞獎4日在廈門揭曉，梁朝偉獲得最佳男主角獎。（新華社）

許多中港電影演員及創作人紛紛出席，劉德華也帶著新作「潛行」，與女主角劉雅瑟、彭于晏、林家棟、任達華及姜皓文等主演一起亮相。

梁朝偉憑新作「無名」奪得「最佳男主角」獎，成為華語影壇首位三金(台灣金馬獎、香港 金像獎、中國金雞)影帝。他從葛優與周冬雨手上接過獎座，用25秒致辭，簡單感謝投資 者于冬、導演程耳及一眾演員後，對「無名」台前幕後表示：「我覺得這個獎是屬於我們全體的、整個劇組。」

給梁朝偉頒獎的葛優是1994年的坎城影帝(「活」)，梁朝偉本身是2000年坎城影帝(「花樣年華」)，這兩位坎城影帝同台，網友大喊「這畫面精采了」。梁朝偉也是繼2005年的成龍及2007年劉嘉玲後，第三個獲金雞獎帝后座的香港演員。

何賽飛憑藉「追月」獲得第36屆金雞獎最佳女主角獎，她說：「這是中國對電影工作者最高的表彰獎項，每個演員都很期待，只是大家都不好意思說，我很多年前也想，什麼時候我能有機會申報金雞獎，並且能夠得獎。作為演員沒有比現在更幸福的了。」

第36屆中國電影金雞獎4日在廈門揭曉，李雪健獲得最佳男配角獎。（新華社）

69歲高齡的演員李雪健憑電影「封神第一部：朝歌風雲」中「姬昌」一角獲得最佳男配角。這是當晚第一個頒發的獎杯，李雪健十分感動。他說，想把獎杯分成五份，五個入圍者是老中青三代演員，大家都很優秀，電影是集體創作的結晶，榮譽是大家的。

第36屆中國電影金雞獎4日在廈門揭曉，黃米依獲得最佳女配角獎。（新華社）

黃米依憑「永安鎮故事集」的小顧一角獲本屆金雞獎最佳女配角。頒獎台上她表示非常驚訝，一度說不出話，現場也致以熱烈的掌聲鼓勵她。

金雞獎主要得獎名單

最佳導演：程耳(無名)

最佳編劇：孔大山、王一通(宇宙探索編輯部)

最佳男主角：梁朝偉(無名)

最佳女主角：何賽飛(追月)

最佳男配角：李雪健(封神第一部：朝歌風雲)

最佳女配角：黃米依(永安鎮故事集)

評審團特別獎：(流浪地球2)

最佳導演處女作：劉曉世(長空王)

最佳美術片：(長安三萬里)