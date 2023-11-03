窩青旅找工作 中國年輕人：怎麼這麼難

每晚幾十元的青年旅舍已成為去城市找工作的中國年輕人集中的地方。(取材自微博)

中國年輕人失業率創下歷史新高，就業 競爭變得更加激烈。許多來到大城市卻遲遲找不到工作的年輕人，只能住進廉價旅舍尋找和等待機會。他們大都擠進每晚住宿費在幾十元人民幣的青年旅舍，和幾位陌生人同住。這些旅舍的上下鋪聚合著年輕人們的焦慮、希望、絕望和抱負，也是中國青年面對就業困境的縮影。

紐約時報 報導，中國年輕人失業率創下歷史新高，今年6月份城鎮16至24歲人群的失業率已升到了21.3%的歷史新高，之後，政府停止了發布這個數據。青年旅舍已成為在大城市裡碰運氣的年輕人的避難所，他們在接二連三的面試 後需要找個地方休息，為下一個建立聯繫的會面制定行動計畫，或再投一份簡歷。

這種旅舍之所以有必要，部分原因是中國白領就業市場競爭異常激烈。最理想的機會仍集中在上海或深圳等少數大城市，儘管全國各地的大學和大學畢業生的數量猛增。後者的過剩意味著，不願意去外地面試並自己支付旅行費用的候選人可能很容易遭到淘汰。

但旅舍裡很多人都在問著同樣的問題：「為什麼我一個本科生就是找不到工作？」、「為什麼別人都是只賺三、四千的來找我，有時候覺得怎麼這麼難？」

上海市中心的一家青年旅舍裡，23歲的伊森·易（音譯）從湖南的老家第一次來上海，想從事國際貿易或翻譯工作，他和另外三人同住在一個帶有洗手間的房間裡，每晚住宿費95元人民幣(約13美元)。本周已安排了幾場面試，但到周一晚上，他已經灰心喪氣。他的期望薪資是每月至少7000元，略高於上海的平均水平，但找到這麼高工資職位的可能性似乎很小。

30歲的克里斯·張（音譯）曾在電子商務巨頭阿里巴巴的杭州總部當程序員，今年早些時候被解僱，迄今一直找不到一份工資足以支付他每年20萬元房貸和車貸的新工作。想起以前「那時候眼睛閉著找，一年收幾十個offer都有」、「目前確實形勢差得很」。