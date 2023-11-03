我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州全保公開登記啟動 新計畫保費、自付額降低

民眾踴躍紀念李克強 CNN：藉機表達對習近平的不滿

窩青旅找工作 中國年輕人：怎麼這麼難

中國新聞組／上海24日電
每晚幾十元的青年旅舍已成為去城市找工作的中國年輕人集中的地方。(取材自微博)
每晚幾十元的青年旅舍已成為去城市找工作的中國年輕人集中的地方。(取材自微博)

中國年輕人失業率創下歷史新高，就業競爭變得更加激烈。許多來到大城市卻遲遲找不到工作的年輕人，只能住進廉價旅舍尋找和等待機會。他們大都擠進每晚住宿費在幾十元人民幣的青年旅舍，和幾位陌生人同住。這些旅舍的上下鋪聚合著年輕人們的焦慮、希望、絕望和抱負，也是中國青年面對就業困境的縮影。

紐約時報報導，中國年輕人失業率創下歷史新高，今年6月份城鎮16至24歲人群的失業率已升到了21.3%的歷史新高，之後，政府停止了發布這個數據。青年旅舍已成為在大城市裡碰運氣的年輕人的避難所，他們在接二連三的面試後需要找個地方休息，為下一個建立聯繫的會面制定行動計畫，或再投一份簡歷。

這種旅舍之所以有必要，部分原因是中國白領就業市場競爭異常激烈。最理想的機會仍集中在上海或深圳等少數大城市，儘管全國各地的大學和大學畢業生的數量猛增。後者的過剩意味著，不願意去外地面試並自己支付旅行費用的候選人可能很容易遭到淘汰。

但旅舍裡很多人都在問著同樣的問題：「為什麼我一個本科生就是找不到工作？」、「為什麼別人都是只賺三、四千的來找我，有時候覺得怎麼這麼難？」

上海市中心的一家青年旅舍裡，23歲的伊森·易（音譯）從湖南的老家第一次來上海，想從事國際貿易或翻譯工作，他和另外三人同住在一個帶有洗手間的房間裡，每晚住宿費95元人民幣(約13美元)。本周已安排了幾場面試，但到周一晚上，他已經灰心喪氣。他的期望薪資是每月至少7000元，略高於上海的平均水平，但找到這麼高工資職位的可能性似乎很小。

30歲的克里斯·張（音譯）曾在電子商務巨頭阿里巴巴的杭州總部當程序員，今年早些時候被解僱，迄今一直找不到一份工資足以支付他每年20萬元房貸和車貸的新工作。想起以前「那時候眼睛閉著找，一年收幾十個offer都有」、「目前確實形勢差得很」。

就業 面試 紐約時報

上一則

湖南1國有醫院突解聘 700員工集體失業 網轟離譜

下一則

防金融動盪 國安部警告將懲治「唱空者」、「掏空者」

延伸閱讀

快看世界／為周休三日 92%年輕人願做出這些犧牲

快看世界／為周休三日 92%年輕人願做出這些犧牲
中國年輕人興起蹭老式消費 逛商場只去B1B2

中國年輕人興起蹭老式消費 逛商場只去B1B2
美國現在誰最瘋債券ETF？千禧世代年輕人買氣最旺

美國現在誰最瘋債券ETF？千禧世代年輕人買氣最旺
上海瘋萬聖節 有人扮「維尼」上街…嘲諷當局意味濃

上海瘋萬聖節 有人扮「維尼」上街…嘲諷當局意味濃

熱門新聞

受害人李娟千萬存款存銀行，四個月後僅剩6毛2，把銀行告上法庭。（視頻截圖）

廣州女1000萬存銀行 4個月後剩6毛2

2023-10-29 08:30
中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
ASML中國區總裁沈波。（取自第一財經）

ASML中國總裁沈波：中國團隊已開發出新版計算光刻產品

2023-11-01 15:50
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
華為新5G手機突破美國技術封鎖，令世界大感震驚。（歐新社）

美封鎖太遲？華為晶片傳「砸大錢」改造ASML設備所製造

2023-10-27 02:26

超人氣

更多 >
李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀

李克強告別式 習近平偕六常委送別 胡錦濤送花圈致哀
逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運

逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能讓自己轉運
還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長

還能趕上？錯過登機時間 女子跑至停機坪求情機長
深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼

深圳女與男友吵架 割爛16萬元愛馬仕包洩憤 結局令人傻眼
苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺

苦難都熬完了…11月「天賜好兆頭」3生肖事業財運一路旺