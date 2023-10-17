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杭州樓市大鬆綁 限購區縮至4區、放寬外地人購房

中國新聞組／北京17日電
杭州市出台新樓市新政策，限購區域從原來的9區縮小至主城4區，圖為拱墅區路一幢配有時尚牆繪的臨街居民樓。(新華社)
杭州市出台新樓市新政策，限購區域從原來的9區縮小至主城4區，圖為拱墅區路一幢配有時尚牆繪的臨街居民樓。(新華社)

浙江省杭州市出台新樓市新政策，限購區域從原來的9區縮小至主城4區，以及降低貸款利率、延長二手房貸款年限等政策。其中，非本地戶籍的人士只要有社保或個稅紀錄，就可以限購1套。專家認為，限購政策鬆綁將激活外地人更多購房需求。

大公報報導，杭州市住房保障和房產管理局公眾號「官宣」新政，新政主要從加大保障性住房建設和供給、優化住房限購政策、加強住房信貸支持力度、優化住宅用地供應、強化預售資金監管、規範房地產市場秩序等6方面，進一步完善房地產市場調控。

新政提出，杭州住房限購範圍原來的9個區，調整為上城區、拱墅區、西湖區、濱江區。杭州市戶籍家庭在市限購範圍內限購2套住房；非杭州市戶籍家庭在市區範圍內有繳納城鎮社保或個人所得稅紀錄的，在杭州市限購範圍內限購1套住房。此外，對參與杭州市限購範圍內住房司法拍賣的競買人，取消「須符合本市住房限購政策」限制。

浙報傳媒地產研究院院長丁建剛認為，此次新政的最大特點和亮點，就在於限購方面的鬆動。非本地戶籍的人士只要有社保或個稅紀錄，就可以限購1套，這是一個極低的門檻。他表示，與此前外地戶籍購買新房須連續繳納48個月社保或個稅、購買二手房須連續繳納12個月社保或個稅的條件相比，現在的政策寬鬆不少。

「短期內杭州新政一定會帶來整個市場成交量，特別是二手房成交量的上升。那些被限購的剛性需求購房者，那些一直在等待新政的購房者，會快速入市。」丁建剛表示，此次杭州新政總體上體現了「平穩中性」的原則，加上之前實施的「認房不認貸」政策，和嚴厲調控時期相比，現在的政策已經相當寬鬆。但房地產市場的根本逆轉，更多取決於大眾對未來經濟社會發展的預判。

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