天貓雙11目標 首拚全網最低價

全球最大狂歡購物節「雙11」檔期倒數計時，今年淘天集團明確把「全網最低價」定為核心目標。（新華社）

全球最大狂歡購物節「雙11」檔期倒數計時，媒體報導，今年淘天集團在天貓雙11啟動會上，明確把「全網最低價」定為核心目標。報導指出，天貓雙11過去主要促銷手段一直是「跨店滿減」，今年首次強調全網最低價，並推出「一件直降」和「買貴必賠」，可以看作淘天集團價格力戰役的一次集中爆發。

澎湃新聞報導，淘天集團今年雙11包括旗下中小企業發展中心、品牌業務發展中心、超市業務發展中心等三大行業發展中心，和用戶、平台、直播等橫向部門，都明確了「全網最低價」就是核心KPI。

據接近淘天集團的行業人士透露，雙11淘寶將新增兩類商品，一類是「全網低價」，保證同時段所有電商 平台最低價；二是「官方立減」，單品價格直接減價15%以上，不再需要跨店湊單。淘寶百億補貼還將推出「買貴必賠」服務。且包含搜索、推薦、主會場、直播等各類搜尋資源，都會往全網最低價商品傾斜。

另據天貓內部人士透露，商家端也會往提供全網低價商品的品牌商家傾斜。天貓今年將新增「雙11天天低價」活動，對應打標商品將獲得全周期的推薦加權。

淘天內部人士指出，「全網最低價」的指標完全區別於往年的網站總成交金額（GMV）、日活躍使用者數（DAU），而這一改變可直接與CEO 戴珊的策略相連結。

今年以來，戴珊一直強調把「用戶為先」定為淘天集團的首要戰略，在淘天年初對內宣布的五大戰略，包含直播、私域、內容化、本地零售和價格力中，價格力即被認為是「用戶為先」的直接體現。

報導指出，之後，淘寶相繼推出同款比價、五星價格力、淘寶好價等工具和頻道，將站內外資源重點投入性價比商品。尤其「淘寶好價」列於淘寶APP的核心位置，顯示出淘寶在價格力上的決心。

報導提到，在8月的阿里巴巴財報電話會上，戴珊曾表示，「價格力戰役」未來仍將繼續，且仍是重點投入項目。淘天既要讓用戶獲得「好貨不貴」的體驗，也要引導商家提高貨品性價比，來換取生意的規模化成長和長期穩定的回報。

阿里巴巴最新一期財報數據顯示，淘寶DAU連續正增長，日均活躍廣告付費商家數較去年同期增長超過20%。有分析人士指出，價格力戰役初具成效，應是淘天在此次天貓雙11全面發力價格力戰役的原因。

值得注意的是，今年「618」消費節作為三年疫情 之後的第一次銷售大檔，各電商展開史上最激烈的「價格戰」，紛紛以補貼與低價拚搏，但受限於經濟情勢不佳，消費者信心與消費意願低，在內需低迷的情況下，今年「618」業績增速創三年新低，即便低價也未能發揮提振消費的效果。