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海底撈洗頭服務又上熱搜 網友：乾脆開洗浴中心包吃包玩

中國新聞組／北京13日電
海底撈洗頭的地方。（視頻截圖）
海底撈洗頭的地方。（視頻截圖）

海底撈餐廳今年8月於無錫市某分店推出洗頭服務，曾引發廣泛討論。近日，「海底撈洗頭」詞條又登上微博熱搜，不少網友覺得吃完火鍋後，身上及頭髮易沾上火鍋味，店裡提供洗頭服務挺實用的。據報導，海底撈的洗頭服務價格是200撈幣洗一次，還有按摩椅。不過也有不少網友認為「在吃飯的地方洗頭怪怪的」。

九派新聞報導，近日「海底撈洗頭」詞條登上熱搜，是因為一位部落客分享了她在海底撈洗頭的經歷，稱「吃海底撈的理由又多了一個」。

這並非海底撈推出洗頭服務第一次登上熱搜，早在今年8月份，其無錫市茂業店推出洗頭服務的時候，就曾引發廣泛討論。該店工作人員表示，該店洗頭服務「用200撈幣可以兌換一張洗髮券，每天上午10點到晚上9點半，需要現場登記排號。」撈幣類似積分，會員在海底撈消費1元可累積1撈幣。

上述工作人員表示，門市負責洗頭的是店裡的工作人員，都受過訓練。自從推出洗頭服務以來，客人的反應還是不錯的。

社群平台上有不少人發布過在海底撈的洗頭體驗，甚至有部落客專程從上海跑到無錫體驗。根據其分享的內容，海底撈洗頭一次大概20分鐘，配有按摩椅，洗髮露有多種，均為知名品牌，客人可以自己挑選。有網友種海底撈各種服務包山包海，不如乾脆開成洗浴中心，「可以吃喝玩樂玩一天的那種」。

天眼查App顯示，海底撈火鍋關聯公司四川海底撈餐飲股份有限公司成立於2001年4月，法定代表人為謝英，註冊資本1.25億人民幣，經營範圍含餐飲管理、倉儲服務等。海底撈成員企業達上百家，其多地公司經營範圍均達數十項，包含美甲服務、理髮服務、美容服務、住宿服務、家事服務等。

此外，海鴻達（北京）餐飲管理有限公司經營範圍還包含露營地服務、病人陪護服務、鞋子和皮革修理等；天津海底撈餐飲管理有限公司經營範圍還包括棋牌室服務（分公司經營）、歌舞娛樂活動（分公司經營）等。

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