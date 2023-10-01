「中國巴菲特」關善祥突傳死訊 網傳旗下基金踩雷地產股

被稱為「中國巴菲特」的中國著名私募基金創辦人關善祥，近日突然傳出過世的消息，享年38歲。（取材自微博）

中國私募圈近日傳出一起惡耗，被稱為「中國巴菲特」的38歲私募基金負責人、善祥基金董事長關善祥突然辭世，旗下產品將進入清算。目前這些基金都處於嚴重虧損狀態，平均虧損逾六成。網上盛傳，善祥旗下基金巨虧原因在於關善祥生前重倉地產股。

善祥基金官網9月28日公告，旗下深圳市灝四方資產管理有限公司的日常運營遭遇不可抗力的因素，為保障持有人的切實利益，公司定於2023年10月18日為系列基金產品的終止日。之後，中國私募圈就傳出關善祥已經逝世的消息，但具體死因不明。

綜合每日經濟新聞、北京 青年報、券商中國等媒體報導，關善祥1985年出生，目前育有三個小孩，長期茹素。

關善祥廣東佛山人，家族世代務農，小時家境貧寒。進入股市與其父親有關。1997年中國股市迎來牛市，但關善祥父親卻因炒股虧損5萬人民幣。

父親投資 失利讓當時只有12歲的關善祥對股市產生了好奇和思考。此時，他恰巧讀到美國大亨保羅．蓋帝（Jean Paul Getty）的「我怎樣賺了1億美金」，該書核心觀點就是強調複利的力量，這也開啟關善祥的投資和致富之路。

關善祥信仰價值投資，號稱以30萬元本金賺到上億元身價，透過股票投資28歲就實現財務自由，並正式開始他全職投資生涯。

關善祥曾出版一本關於投資的專業書籍「傳世投資」，主張投資即人生修行，極力鼓吹踐行價值投資之道。官網資料顯示，關善祥旗下的灝四方資產也一直致力於長期投資，旗下所有基金均設置至少3年以上的投資鎖定期，強調以穩健投資、打造百年資產投資管理品牌為終身使命。

對於何以訴求價值投資與長期投資還會出現巨虧？網上盛傳這與關善祥踩雷中國地產股有關。北京青年報指出，關善祥的投資收益主要來自於中國大型地產商「融創中國」，這或許與其早年通過重倉房地產 賺得人生第一桶金有關。券商中國也稱，關善祥主要投資的品種就是地產股。