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十一假期大學生艱難返鄉 有人坐搬家公司車回家、有人筆電被夾壞

中國新聞組／北京2日電
江西南昌大學生在地鐵中被擠壞的電腦。（取材自快科技）
江西南昌大學生在地鐵中被擠壞的電腦。（取材自快科技）

今年中秋十一假期火車票一票難求，讓許多返搶不到票的中國大學生為趕回家過節，個個「拚了」。有大學生靈機一動，找來搬家公司把自己和同學送回家；還有大學生拚命擠上地鐵，卻發現自己拿著的電腦被人潮擠壓到變形損壞，最後心痛花了4000多元（人民幣，下同）維修。

江西南昌一名大學生在地鐵站搭乘地鐵，電腦被夾壞。（取材自快科技）
江西南昌一名大學生在地鐵站搭乘地鐵，電腦被夾壞。（取材自快科技）

近日一段「大學生沒有搶到十一車票選擇找搬家公司把自己和同學送回家」的視頻引發熱議。新聞坊報導，當事人秦同學表示，自己是從江蘇常州回鹽城，因為搶不到高鐵票，想搭順風車也因坐滿員沒擠上，自己又回家心切，無奈之下只能選擇貨拉拉搬家公司的車。

秦同學說，由於事先無法確定學校放假時間，所以就和朋友兩人臨時叫車回家。一個行李、兩個人，全程249公里，總共收費506元，裡面還包含他給司機的小費；雖然價格比高鐵票價略高，但分攤下來還可以。

秦同學選擇貨拉拉搬家公司的車返鄉。（取材自新聞坊）
秦同學選擇貨拉拉搬家公司的車返鄉。（取材自新聞坊）
秦同學表示，自己是從江蘇常州回鹽城選擇貨拉拉搬家公司的車，車內空間很大。（取材自...
秦同學表示，自己是從江蘇常州回鹽城選擇貨拉拉搬家公司的車，車內空間很大。（取材自新聞坊）

秦同學覺得搭乘體驗不錯，與計程車沒什麼差別，關鍵在於費用比計程車便宜，空間還很大。據了解，秦同學已經不只一次叫搬家公司送回家，平常如果買不到高鐵票，只要距離較近，都會直接叫貨拉拉。

也有大學生擠地鐵回家擠到噴了4000多元。齊魯晚報報導，江西南昌一名大學生放假背著電腦包回家，在地鐵站搭乘地鐵的時候，由於人太多太擠，只能站在門口，在關門的時候包被捲了進去，聽到「啪」的一聲，等出站發現電腦被夾壞了。

大學生十分痛心地說，沒想到地鐵如此擠，電腦都被擠壓變形損壞了。隨後找到維修店送修，師傅說電腦損壞得很嚴重，螢幕和主機板都需要換，修起來需要4000多元。

網友表示，在人多擁擠的時候，重要的東西，不要背在背上，抱在胸前安全多了。

地鐵站 貨拉拉

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