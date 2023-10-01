不占歸化名額 16歲混血後衛新星 想入中國男籃

16歲華裔混血新星雅各布。（取材自紅星新聞）

16歲華裔 混血新星Jacob Zhu（雅各布．朱）最近成為中國籃球圈的熱門人物。 根據媒體報導，因為雅各布在近日主動請纓要加入中國男籃打球，並且希望盡快加入，從而不占歸化名額。 雅各布的近期目標是為中國隊征戰明年的U17男籃世界盃 。

來源：YouTube

紅星新聞報導，出生於2007年的華裔控衛雅各布非常想為中國男籃打球，他的父親是中國人，母親是個牙買加人，他的社交媒體上掛著中國和牙買加的國旗，顯然對於這 兩個國家他都有歸屬感。

雅各布目前身高只有180公分左右，但雅各布身高還有繼續長高的可能，而且他運動能力出色，現在雅各布已經拿到了三個NCAA 一級聯盟大學的邀請，包括中佛羅裡達大學，他未來還有機會拿到更多NCAA的邀請，從而進入NCAA深造。

根據國際籃球總會規則，如果雅各布在16歲拿到中國國籍，那麼他將不占歸化球員名額，當本土球員使用，況且，雅各布的父親就是中國人，這樣的歸化也能 得到更多的認同。 這一消息也讓不少球迷感到興奮，9月30日，雅各布在個人社交媒體上曬出了一個中國國旗的表情包，有網友給雅各布評論說：「為中國打球」，雅各布上來就是一個讚。

選秀專家王健透露：「籃協已經聯繫上了Jacob Zhu，」並表示希望最終能有好的結果。 如果中國籃協抓緊運作，讓雅各布在16歲拿到中國國籍，那麼他不會占用歸化球員名額，可以正常為中國男籃各級球隊徵戰比賽，一旦成行，雅各布將成為中國籃球史上首個真正的美式後衛。