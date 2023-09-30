杭州亞運／女400米混泳接力魔咒？ 中連3屆犯規失格、選手哭慘

9月29日，杭州第19屆亞運會女子4x100混合泳接力預賽在杭州奧體中心游泳館進行，中國隊由於搶跳被判取消成績（DSQ），無緣決賽。圖為中國選手汪雪兒在比賽中。 （中新社）

杭州亞運 29日女子4X100米混合泳接力預賽，中國隊搶跳犯規遭取消資格，這是中國在同一項目連續3屆犯規遭取消成績，網友直呼「魔咒」；犯規的汪雪兒當場痛哭，有人批評犯錯的選手，有人為中國「蝶后」張雨霏因此未能達成「7金」目標可惜。

女子4X100米混合泳接力是中國隊強項，金牌幾乎是囊中物。預賽派出汪雪兒、朱蕾桔、王一淳、程玉潔四人，以第1名順利進入決賽，但第一棒的汪雪兒出發時明顯偷步，最後一棒的程玉潔接棒時也犯規「搶跳」，中國隊最終被取消資格。

觀察者網報導，依原定計畫，中國隊進入決賽，張雨霏將率隊衝金。張雨霏本次亞運會的目標是想要在參加的7個項目中全部奪取金牌，可惜遺憾與「七冠王」擦肩。

畫面顯示汪雪兒明顯搶跳。（取材自微博） 9月29日，杭州第19屆亞運會女子4x100混合泳接力預賽在杭州奧體中心游泳館進行，中國隊由於搶跳被判取消成績（DSQ），無緣決賽。圖為中國選手汪雪兒（左）在賽後落淚。（中新社）

汪雪兒是本屆比賽女子50米仰泳金牌得主，搶跳導致中國隊出局，賽後她掩面哭泣，隊友紛紛安慰她。在網上，對汪雪兒的質疑聲音非常多，尤其是汪雪兒的搶跳非常明顯，透過慢鏡頭來回放，感覺像是故意的。

還有媒體指汪雪兒是參加洲際、國際大賽10年的25歲老將，竟然在中國有絕對優勢的項目犯了這種低級失誤，「太不應該」。

這是中國連續第3屆亞運在這項比賽取消成績，2014年仁川亞運，第三棒陸瀅犯規（潛泳超過15米），2018年雅加達亞運，第三棒張雨霏搶跳犯規。

網友紛紛哀嘆「亞運魔咒」，不少人批評汪雪兒，指這塊金牌本身非常穩，「白白摔了個金牌」、「根本沒對手，急啥」，認為她拖累張雨霏和部分年輕、或許只有一次出賽機會的隊友；但也有人為她說話，指她的失誤因為發生在第一棒才特別礙眼，民眾應多包容。

澎湃新聞報導，雖然因為汪雪兒犯規，中國女隊在女子4×100米混合泳接力被取消成績，但張雨霏29日晚戴上自己本屆亞運會的第六枚金牌——在女子50米蝶泳比賽中，她游出25秒10的成績，刷新亞運會紀錄。

此外，29日晚間，在男子50米蛙泳決賽中，「中國蛙王」覃海洋以26秒35的成績拿下金牌，這是他本屆亞運會的第5金，也是中國代表團本屆亞運會的第100枚金牌。