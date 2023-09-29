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曾揚言買台積 紫光前董座趙偉國涉貪 當庭認罪

記者謝守真／綜合報導
紫光前董座趙偉國因涉嫌貪污、為親友非法牟利、背信損害上市公司利益案遭檢方起訴。9月28日，吉林省吉林市中級人民法院一審公開開庭審理。（取材自央視新聞）
紫光前董座趙偉國因涉嫌貪污、為親友非法牟利、背信損害上市公司利益案遭檢方起訴。9月28日，吉林省吉林市中級人民法院一審公開開庭審理。（取材自央視新聞）

曾口出狂言要「買下台積電」的紫光集團前董事長趙偉國，今年3月傳出因涉嫌職務犯罪，被移送檢方審查起訴之後，消息指出，吉林省吉林市中級人民法院28日一審公開開庭審理紫光集團原董事長趙偉國貪污、為親友非法牟利、背信損害上市公司利益一案。

據央視新聞報導，趙偉國遭吉林省吉林市人民檢察院起訴指控，指其2018年至2021年間，利用擔任紫光集團董事長的職務便利，與特定關係人李祿媛共謀，並由李祿媛實際控制的公司低價購買原本應當由紫光集團購買的通州商務園區計畫房產，取得房產溢價利益，非法占有國有資產4.7億餘元（人民幣，下同，約6464.8萬美元）。

此外，於2014年至2021年，趙偉國還利用擔任紫光集團董事長等的職務便利，將本單位的獲利業務交由李祿媛等特定關係人經營，或以明顯高於市場價格向李祿媛經營管理的公司購買代建管理服務，造成國家直接經濟損失8.9億餘元。

期間在2019年，趙偉國亦同時指使其實際控制的上市公司的董事，將公司專案以明顯低於市場價格租賃給李祿媛實際經營的公司，致使上市公司遭受4645萬餘元的損失。

鑑於此，檢察機關提請以「貪污罪、為親友非法牟利罪、背信損害上市公司利益罪追究趙偉國的刑事責任」。

報導提到，在該庭審中，檢察機關提出相關證據，趙偉國及其辯護人進行了質證。而趙偉國在進行最後陳述之後，於當庭表示認罪、悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

此前，今年月時，中共中央紀委國家監委網站已通報相關狀況，並痛批趙偉國，指其「利欲熏心，肆意妄為，涉嫌貪汙、為親友非法牟利，性質嚴重，影響惡劣」。

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