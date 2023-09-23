我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦理普通護照至少要等10周 國務院：出國前預留6個月

耶魯、哈佛是「學術空殼」共和黨菁英回頭批常春藤母校

失智症不只老人會得 35歲英語老師3天忘光所有單詞

中國新聞組／上海23日電
揚州一名年輕英語老師突然出現失智症狀，三天時間內瞬間退化到一個英文單字都不記得。此為示意圖。 (取材自快科技)
揚州一名年輕英語老師突然出現失智症狀，三天時間內瞬間退化到一個英文單字都不記得。此為示意圖。 (取材自快科技)

今年9月21日是第30個「世界阿茲海默症日」，事實上，阿茲海默症並不是老年人專屬，現在越來越多的年輕人也會罹患失智症；近日，揚州一名年輕英語老師突然出現失智症狀，三天時間內瞬間退化到一個英文單字都不記得。

現代快報報導，這名35歲的英語老師日前被家人帶到揚州大學附設醫院檢查，醫師許笑天表示，病患病情發展迅速，到醫院的時候已經有癡呆症狀，連自己是誰都不知道，而且在三天時間內就從一名正常人迅速發展為癡呆，「病人是英文老師，但是她到醫院的時候已經一個英文單字都不記得了。」

許笑天馬上對病人進行腦部核磁共振等檢查，顯示病人頭顱左側頂枕顳葉異常高訊號，考慮患者為年輕女性，臨床表現為快速進展性癡呆，影像學存在異常病灶訊號。經過腦脊髓液相關指標檢測，臨床初步診斷為自體免疫性腦炎導致的失智症。

據報導，許笑天表示，自體免疫性腦炎主要是因為自體免疫系統異常，產生了攻擊自身腦組織的特異性抗體，患者多在發病前有類似感冒的症狀，隨後會出現認知障礙、精神行為異常、近事記憶力下降、癲癇發作和言語障礙等症狀。

許笑天立即為患者進行人類血液免疫球蛋白治療，五天後患者的癡呆症狀快速緩解，且認知水平恢復到發病前正常水平，頭顱影像學病灶完全消失。

全球已有超過千萬人患有認知症，其中阿茲海默症是最常見的類型。許笑天說，其實老年癡呆症也稱為「認知症」，是一種廣義性疾病，年輕人也可能患病。老年癡呆症不等於阿茲海默症，阿茲海默症只是癡呆症中的一種類型。

阿茲海默症 失智 檢測

上一則

杭州亞運首金出爐 中國隊奪女子輕量級雙槳金牌

延伸閱讀

台灣失智走失漸增 4年消失近7千人

台灣失智走失漸增 4年消失近7千人
關懷阿茲海默症 中華公所29日辦健腦日 免費贈票

關懷阿茲海默症 中華公所29日辦健腦日 免費贈票
研究：長者每天花適量時間上網 有助降低失智風險

研究：長者每天花適量時間上網 有助降低失智風險
日本首度核准阿茲海默症新藥 失智症治療有進展

日本首度核准阿茲海默症新藥 失智症治療有進展

熱門新聞

28歲的中國青年張炘煬16歲就讀博士，曾被譽為「神童」，後來花了8年才拿到博士學位。如今他沒有固定工作，銀行卡只剩人民幣幾千元，父母不時匯錢接濟。(截取自九派新聞)

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

2023-09-20 11:01
澳洲1智庫發布尖端技術研究的國家競爭力排名，中國被指在19領域排在首位，領先美歐日。(取材自日經中文網)

澳智庫揭中國19項尖端技術全球領先 為什麼中媒不高興了

2023-09-16 06:30
華爾街日報19日獨家披露，中國高層官員被告知，中共黨內調查發現前外交部長秦剛擔任駐美大使時發生了婚外情，而且時間是持續了整個任期。（路透資料照片）

有美國小孩 WSJ證實：中國前外長秦剛因外遇生子下台

2023-09-19 04:17
iPhone 15系列15日晚間在中國開啟預售，開售10分鐘內，蘋果官網一度崩潰。記者黃筱晴／攝影

iPhone 15在中預售太火爆 蘋果官網開售10分鐘崩潰

2023-09-16 11:35
華為最新旗艦手機Mate 60 Pro搭載中國國產晶片引發關注。（路透）

7奈米輸慘？華為輪值董座徐直軍：國產晶片再差都要用

2023-09-16 02:37
華為黑科技星閃技術在傳輸速度及穩定度都優於藍牙。（取自華為官方微博）

華為最新黑科技 「星閃技術」將取代藍牙？

2023-09-19 12:32

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
參議員梅南德茲涉貪遭起訴 住家搜出金條、現金

參議員梅南德茲涉貪遭起訴 住家搜出金條、現金