失智症不只老人會得 35歲英語老師3天忘光所有單詞

揚州一名年輕英語老師突然出現失智症狀，三天時間內瞬間退化到一個英文單字都不記得。此為示意圖。 (取材自快科技)

今年9月21日是第30個「世界阿茲海默症 日」，事實上，阿茲海默症並不是老年人專屬，現在越來越多的年輕人也會罹患失智 症；近日，揚州一名年輕英語老師突然出現失智症狀，三天時間內瞬間退化到一個英文單字都不記得。

現代快報報導，這名35歲的英語老師日前被家人帶到揚州大學附設醫院檢查，醫師許笑天表示，病患病情發展迅速，到醫院的時候已經有癡呆症狀，連自己是誰都不知道，而且在三天時間內就從一名正常人迅速發展為癡呆，「病人是英文老師，但是她到醫院的時候已經一個英文單字都不記得了。」

許笑天馬上對病人進行腦部核磁共振等檢查，顯示病人頭顱左側頂枕顳葉異常高訊號，考慮患者為年輕女性，臨床表現為快速進展性癡呆，影像學存在異常病灶訊號。經過腦脊髓液相關指標檢測 ，臨床初步診斷為自體免疫性腦炎導致的失智症。

據報導，許笑天表示，自體免疫性腦炎主要是因為自體免疫系統異常，產生了攻擊自身腦組織的特異性抗體，患者多在發病前有類似感冒的症狀，隨後會出現認知障礙、精神行為異常、近事記憶力下降、癲癇發作和言語障礙等症狀。

許笑天立即為患者進行人類血液免疫球蛋白治療，五天後患者的癡呆症狀快速緩解，且認知水平恢復到發病前正常水平，頭顱影像學病灶完全消失。

全球已有超過千萬人患有認知症，其中阿茲海默症是最常見的類型。許笑天說，其實老年癡呆症也稱為「認知症」，是一種廣義性疾病，年輕人也可能患病。老年癡呆症不等於阿茲海默症，阿茲海默症只是癡呆症中的一種類型。