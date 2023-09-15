中國人吃掉全球91%榴蓮 全球需求同比飆升400％

水果店家售賣的榴槤。（取材自柳州晚報）

美媒報導，據匯豐 銀行近日公布的報告，中國市場占全球榴蓮需求的91％，過去兩年，中國進口價值達60億美元的榴蓮。對於「中國人吃掉全球91%榴蓮」，有網友稱難以置信，「那氣味簡直無法忍受」；也有網友說不奇怪，「榴蓮這東西太上頭了，吃上你都停不下來」。

綜合看看新聞、快科技報導，據美國消費者新聞與商業頻道9月13日報導，匯豐銀行近日公布的這份報告稱，得益於中國消費者對榴蓮的喜愛，全球榴蓮需求因此同比飆升400％。

根據匯豐銀行的數據，雖然中國榴蓮需求的繁榮早在2017年就開始了，但需求的增長直到2022年底才開始回升。「水果之王」在中國的售價超過每公斤10美元，而東南亞 國家的平均價格約為每公斤6美元。

數據顯示，2022年，東盟榴蓮出口量占全球的90％，泰國 是東盟主要出口國，出口量占東盟總出口量的99％。

專家分析認為，「區域全面經濟夥伴關係協定」生效後，關稅減免等政策為中國與東盟經貿帶來利好；榴蓮需求激增不僅會為泰國，還將為其他東南亞國家帶來機遇。

「機會之窗就在那裡……榴蓮市場仍在擴大，因為東盟其他經濟體急切地湧入，與泰國對水果之王的主導地位競爭。」匯豐銀行東盟經濟學家Aris Dacanay指出。

快科技報導，榴蓮富含維生素、礦物質和纖維，被認為有助於提高免疫力和消化系統的健康，加上它的獨特香味和口感，在水果進口限制政策放寬、電子商務興起等因素下，消費者購買榴蓮更加簡便，這使得更多的中國消費者將榴蓮納入他們的日常膳食中。中國的榴蓮除進口外，還有廣東、廣西、雲南及海南等產地。