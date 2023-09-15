我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

道指回吐漲幅 史指連跌兩周

男子自家車庫發現蛇 捕蛇公司抓出20條響尾蛇

中國人吃掉全球91%榴蓮 全球需求同比飆升400％

中國新聞組／北京15日電
水果店家售賣的榴槤。（取材自柳州晚報）
水果店家售賣的榴槤。（取材自柳州晚報）

美媒報導，據匯豐銀行近日公布的報告，中國市場占全球榴蓮需求的91％，過去兩年，中國進口價值達60億美元的榴蓮。對於「中國人吃掉全球91%榴蓮」，有網友稱難以置信，「那氣味簡直無法忍受」；也有網友說不奇怪，「榴蓮這東西太上頭了，吃上你都停不下來」。

綜合看看新聞、快科技報導，據美國消費者新聞與商業頻道9月13日報導，匯豐銀行近日公布的這份報告稱，得益於中國消費者對榴蓮的喜愛，全球榴蓮需求因此同比飆升400％。

根據匯豐銀行的數據，雖然中國榴蓮需求的繁榮早在2017年就開始了，但需求的增長直到2022年底才開始回升。「水果之王」在中國的售價超過每公斤10美元，而東南亞國家的平均價格約為每公斤6美元。

數據顯示，2022年，東盟榴蓮出口量占全球的90％，泰國是東盟主要出口國，出口量占東盟總出口量的99％。

專家分析認為，「區域全面經濟夥伴關係協定」生效後，關稅減免等政策為中國與東盟經貿帶來利好；榴蓮需求激增不僅會為泰國，還將為其他東南亞國家帶來機遇。

「機會之窗就在那裡……榴蓮市場仍在擴大，因為東盟其他經濟體急切地湧入，與泰國對水果之王的主導地位競爭。」匯豐銀行東盟經濟學家Aris Dacanay指出。

快科技報導，榴蓮富含維生素、礦物質和纖維，被認為有助於提高免疫力和消化系統的健康，加上它的獨特香味和口感，在水果進口限制政策放寬、電子商務興起等因素下，消費者購買榴蓮更加簡便，這使得更多的中國消費者將榴蓮納入他們的日常膳食中。中國的榴蓮除進口外，還有廣東、廣西、雲南及海南等產地。

匯豐 泰國 東南亞

上一則

山東縣府拆毛澤東雕像 20天後百公里外當石材出售

下一則

在雇主家祈禱被炒 印傭告歧視索償25萬港元

延伸閱讀

泰釋免簽5個月 中客看衰怕嘎腰子、KK園區

泰釋免簽5個月 中客看衰怕嘎腰子、KK園區
泰國對中國免簽5個月 旅客：不去東京去曼谷

泰國對中國免簽5個月 旅客：不去東京去曼谷
殺警案震驚泰國社會 總理賽塔承諾避免再有憾事

殺警案震驚泰國社會 總理賽塔承諾避免再有憾事
泰國總理拚經濟 半年內要發157億美元刺激消費

泰國總理拚經濟 半年內要發157億美元刺激消費

熱門新聞

網友讚坐在車裡的小三有天然仙氣。（取材自51吃瓜網）

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

2023-09-09 08:30
有網友購得華為Mate60 Pro新機後，在飛機上測試撥打衛星電話功能。（新浪網）

華為Mate60 Pro具衛星電話功能 用戶拿上飛機測試惹議

2023-09-11 09:37
一名男子在上海華為專賣店查看展示的華為 Mate 60 Pro手機。路透

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

2023-09-08 14:55
荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得在新聞節目中接受訪問。（取材自觀察者網）

ASML執行長：孤立中國沒希望…不分享技術、中國會變得非常創新

2023-09-09 02:30
香港遭遇百年暴雨，柴灣道路已成河流。(截取自推特@yangyubin1998)

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

2023-09-08 08:58
中國海軍第一艘平甲板、具備三條電磁彈射器的大型航空母艦「福建號」。（取材自微博）

中航母福建艦將海試？ 「蘑菇雷達」被譽媲美福特號

2023-09-09 23:04

超人氣

更多 >
世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！
紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕

紐約開按摩店組織賣淫 華裔夫婦被捕
侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎

侯友宜抵紐約 上百群眾列隊歡迎
張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」

張曉寧涉殺律師拒認罪 質疑有人搞手腳「我想回自己國家」
好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢

好市多購物划算 但這五食品恐浪費錢