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全球唯一 吉林發現高山隕石坑 「相當500原子彈同時爆炸」

中國新聞組／北京10日電
無人機拍攝的白雞峰隕石坑。（新華社）
無人機拍攝的白雞峰隕石坑。（新華社）

中國科學家在吉林通化白雞峰發現目前已知全球唯一的高山隕石坑，成果近日發表在國際學術期刊「極端條件下的物質與輻射」上，同時解開白雞峰上覆蓋數萬平方米「天石」的謎底，原來是當年小行星撞擊山峰時炸碎飛濺的石塊形成，而當時白雞峰隕石撞擊相當於500個原子彈同時爆炸。這項成果對探索天外行星的成分、結構具很大意義。

新華社報導，地球上的隕石坑是宇宙中的小行星等天體，墜落在地球上撞擊而形成的環形凹坑，隕石不僅是大自然中奇特的存在，也是科學家研究外太空的重要依據之一； 北京高壓科學研究中心負責人說，世界上有許多著名的隕石坑，但此前未有研究者在高山上發現過隕石坑。

此次新發現的隕石坑位於吉林省通化市東南方向20餘公里處的白雞峰國家森林公園高山頂部，直徑達1400米，從坑緣最高點到坑中心最低點之間的高差達400多米，呈冰斗形，如同一個巨大漏斗懸掛在高山上，宏偉壯觀。

白雞峰國家森林公園素以白雞峰山頂上覆蓋著大量「天石」著稱，然而關於這些「天石」的成因，過去一直是未解之謎。

隕石坑發現者之一、北京高壓科學研究中心研究員陳鳴說，白雞峰山主要由元古代沉積岩和侏羅紀花崗岩等基岩物質構成。「小行星撞擊山頂後，引發了猛烈爆炸和靶區岩石拋射，形成了一個巨大的撞擊坑，塑造出'前白雞'和'後白雞'兩個新的山峰，改變了這座山峰原有的形態。」現在分布在山頂和山坡上的石瀑就是小行星撞擊事件發生時，從坑內拋射到坑緣的砂岩和花崗岩等岩石碎塊的堆積。

大公報報導，北京高壓科學研究中心楊文革說，「經過我們的初步計算，白雞峰隕石撞擊相當於500個原子彈同時爆炸。」

他透露，白雞峰隕石坑是可以獲得國際認可的，還需提供一些隕石坑地下的科研材料，但地表風化嚴重，大部分痕跡消失，需向下打鑽，採集到地下300米至400米的岩石素材； 白雞峰隕石坑地處海拔1300米左右，在山頂進行打鑽採礦調研是一件具一定挑戰。」

撞擊岩石碎塊以及沖擊變質證據示意圖。（新華社）
撞擊岩石碎塊以及沖擊變質證據示意圖。（新華社）

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