廣州賓館錦鯉出逃 網傳2萬元1條 「一起來抓魚」

廣東番禺賓館錦鯉「出逃」，不少市民稱在大北路、東城市場見到錦鯉。（取材自南方＋）

受颱風「海葵」殘餘環流和西南季風的影響，廣州多區市鬧水災，除了造成民眾出行不便，更上演「動物出逃記」。番禺街坊在網上曬出視頻，稱番禺賓館「2萬元(人民幣、約2723美元)1條」的錦鯉出逃，不少市民在大北路、東城市場都見到錦鯉踨影。佛山則有網友曬出佛山中山公園動物園 的照片，配文「暴雨 ，佛山動物園動物出逃記」，信息經傳播後引發民眾擔憂動物的安全。

來源：YouTube

綜合網上訊息，番禺市民曬出番禺賓館工作人員朋友圈截圖，「呼籲市民攔截錦鯉，待雨停後歸還賓館」。網傳錦鯉價值高達2萬元一條，街坊張小姐表示，「可能是網路玩哏。但番禺街坊常光顧番禺賓館食早茶，對他們而言，錦鯉是童年回憶」。還有網友相約，「一起來抓」。

廣東番禺賓館錦鯉「出逃」，不少市民稱在大北路、東城市場見到錦鯉。（取材自南方＋）

8日中午，番禺賓館池塘水位目前已經回落趨於正常，部分廊道仍有積水，池塘中有錦鯉游動，不時跳躍出水面。賓館工作人員表示，一度水淹一米高，具體不清楚遊走了多少條錦鯉。對於是否呼籲居民上街捉魚？番禺區相關工作人員表示，應急工作當前，不會作此類呼籲，但有居民群流傳信息，呼籲抓到魚要保管好，並在保障自身安全的前提下盡快歸還。

另據封面新聞報導，針對「佛山動物園動物出逃記」的訊息，動物園運營方工作人員表示，7日晚，佛山啟動暴雨Ⅱ級應急響應後，該動物園便組織了人員加強對園內積水進行疏排，但8日早上6時左右，排雨管道排出位置雨水積累過多，「排不動了，排出去的水又流回來，之後園內水位就快速上漲。」