我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

摩洛哥強震632死329傷 聯合國宣布提供援助

舊金山賣房虧損機率 較全國多4倍 灣區跌幅特別大

廣州賓館錦鯉出逃 網傳2萬元1條 「一起來抓魚」

中國新聞組／北京9日電
廣東番禺賓館錦鯉「出逃」，不少市民稱在大北路、東城市場見到錦鯉。（取材自南方＋）
廣東番禺賓館錦鯉「出逃」，不少市民稱在大北路、東城市場見到錦鯉。（取材自南方＋）

受颱風「海葵」殘餘環流和西南季風的影響，廣州多區市鬧水災，除了造成民眾出行不便，更上演「動物出逃記」。番禺街坊在網上曬出視頻，稱番禺賓館「2萬元(人民幣、約2723美元)1條」的錦鯉出逃，不少市民在大北路、東城市場都見到錦鯉踨影。佛山則有網友曬出佛山中山公園動物園的照片，配文「暴雨，佛山動物園動物出逃記」，信息經傳播後引發民眾擔憂動物的安全。

來源：YouTube

綜合網上訊息，番禺市民曬出番禺賓館工作人員朋友圈截圖，「呼籲市民攔截錦鯉，待雨停後歸還賓館」。網傳錦鯉價值高達2萬元一條，街坊張小姐表示，「可能是網路玩哏。但番禺街坊常光顧番禺賓館食早茶，對他們而言，錦鯉是童年回憶」。還有網友相約，「一起來抓」。

廣東番禺賓館錦鯉「出逃」，不少市民稱在大北路、東城市場見到錦鯉。（取材自南方＋）
廣東番禺賓館錦鯉「出逃」，不少市民稱在大北路、東城市場見到錦鯉。（取材自南方＋）

8日中午，番禺賓館池塘水位目前已經回落趨於正常，部分廊道仍有積水，池塘中有錦鯉游動，不時跳躍出水面。賓館工作人員表示，一度水淹一米高，具體不清楚遊走了多少條錦鯉。對於是否呼籲居民上街捉魚？番禺區相關工作人員表示，應急工作當前，不會作此類呼籲，但有居民群流傳信息，呼籲抓到魚要保管好，並在保障自身安全的前提下盡快歸還。

另據封面新聞報導，針對「佛山動物園動物出逃記」的訊息，動物園運營方工作人員表示，7日晚，佛山啟動暴雨Ⅱ級應急響應後，該動物園便組織了人員加強對園內積水進行疏排，但8日早上6時左右，排雨管道排出位置雨水積累過多，「排不動了，排出去的水又流回來，之後園內水位就快速上漲。」

據報導，動物園運營方工作人員表示，8日6時發現積水排不動後，園內留守的值班工作人員一方面新接管道向旁邊的人工湖內排水，一方面緊急將積水嚴重區域的黑天鵝、丹頂鶴、羊駝、盤羊等轉移到了園內高處，目前動物們沒有生命危險，沒有動物失蹤或出逃，但一些動物或因經歷大暴雨和緊急轉移到新環境，出現了一些應激反應，園內暫未轉移的一些猛獸或因圈舍積水，「也顯得暴躁。」

中山公園動物園因颱風閉園。(取材自封面新聞)
中山公園動物園因颱風閉園。(取材自封面新聞)

動物園 暴雨

上一則

深圳暴雨水深及腰 小哥仍送外賣 網斥：點餐沒良心

下一則

深圳暴雨破7極值 車站變汪洋 珠海、廣州等地也成災

延伸閱讀

直擊香港暴雨現場：山泥傾瀉、巨石滾落 商場被淹

直擊香港暴雨現場：山泥傾瀉、巨石滾落 商場被淹
暴雨癱瘓香港 容祖兒曝恐怖災情「道路變河流」

暴雨癱瘓香港 容祖兒曝恐怖災情「道路變河流」
北卡維克郡籲 清積水防蚊蟲

北卡維克郡籲 清積水防蚊蟲
法國神仙魚泳姿怪異 丹佛動物園用妙招照電腦斷層

法國神仙魚泳姿怪異 丹佛動物園用妙招照電腦斷層

熱門新聞

中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
中國國家主席習近平。(路透資料照)

日經：北戴河會議習近平遭中共元老斥責

2023-09-05 12:15
華為日前推出新款旗艦手機Mate 60 Pro。（歐新社）

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

2023-09-07 13:45
鄂爾多斯市達拉特太陽能基地。（新華社）

戈壁種電 「長出」一片片「藍色」森林 風沙變少羊變多

2023-09-01 02:00
香港遭遇百年暴雨，柴灣道路已成河流。(截取自推特@yangyubin1998)

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

2023-09-08 08:58
圖為中國一對夫婦2月在深圳機場自拍留念。(新華社)

持紐西蘭護照回中國 10歲女被指「國籍衝突」引發熱議

2023-09-06 08:30

超人氣

更多 >
保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓

保深圳棄香港？「世紀暴雨」加深圳洩洪 香港全城淹沒癱瘓
周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有

周杰倫傳舞台上被困鐵球 杰威爾回應：子虛烏有
華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO

華為要奪回失去的四年 第一槍瞄準蘋果 重傷OPPO
不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所
近半美國人高血壓 你需認識這個降血壓功臣

近半美國人高血壓 你需認識這個降血壓功臣