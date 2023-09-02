媲美淄博燒烤？天津「跳水大爺」火出圈 網讚：8A景區

近日，天津大爺跳水的視頻爆紅，獅子林橋被網友笑稱為「8A級景區」，大批年輕人為「打卡」湧上橋，不畏6米高度排隊跳水，岸邊有人自帶打分板，還有人到現場開直播帶貨。一群老頭玩跳河，把整個天津旅遊都帶火了，連天津文旅局都幫腔，「淚目了，家人們，終於輪到咱了！」但有學者籲官方適當管理，避免事故發生。

來源：YouTube

紅星新聞報導，在這裡逃水10多年、留著長鬍子的「鬍子伯爵」60歲林師傅說：「這裡一直有人跳水，幾十年了，但最近半個多月開始有人圍觀，而且愈來愈多，也不知道為什麼。」

天津跳水大爺火出圈，岸邊還有民眾自帶打分板。（取材自觀察者網）

獅子林橋始建於1954年，橫跨於海河上，橋長近100米，寬近40米，橋上有大小獅子1181個。共有3個橋洞，跳水的人都集中在東側的橋洞。跳水須先翻過橋上的護欄，即使寫有「禁止翻越小心觸電」的字樣，也未能阻止跳水者的熱情。

不過近半個月，來獅子林橋跳水大多是年輕人，「天津跳水大爺」們則只是偶爾露面。

圍觀的群眾。（取材自觀察者網）

除了本地人來看熱鬧，許多外地人趕來，希望在獅子林橋跳水「打卡」，而擺在他們面前最大的挑戰就是橋面距水面6米的距離。

「跳啊跳啊，別不敢跳」，在人們的起哄聲中，一名俄羅斯 女孩翻過護欄向橋下望去，發現這個高度是自己沒預想到的，嚇得大腿打顫。「跳水大爺」孫師傅要她別跳，「出了事怎麼辦？你們負責嗎？」但俄羅斯女孩10分鐘後還是鼓起勇氣跳下水，周圍傳來一片叫好聲。

準備倒立著下的大爺。（取材自觀察者網）

孫師傅說，上周末從橋下救起了一個因為跳水而被水面拍暈的年輕人。交警也在橋頭巡邏，撥放「海河水深危險請大家不要擁擠」的廣播。