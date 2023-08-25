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進口奶企困境 王源代言也救不了 品渥半年扣非淨利潤降930%

記者謝守真／綜合報導
中國品渥食品主營進口食品，通過反向代工的方式，將國外的牛奶、啤酒、糧油等產品運往國內銷售。（取材自德亞牛奶官方微博）
中國品渥食品主營進口食品，通過反向代工的方式，將國外的牛奶、啤酒、糧油等產品運往國內銷售。（取材自德亞牛奶官方微博）

近期，中國進口牛奶企業的日子似乎愈趨困難，就算重金邀請知名偶像王源（TFBOYS成員之一）來當代言人，也難以救回業績持續下滑的走勢。品渥食品日前公布今年上半年業績，鑑於進口牛奶業務下滑，該公司今年前六個月營收下降22.3%，扣非淨利潤則下降約930%。

據品渥財報顯示，上半年品渥食品營收人民幣5.8億元，業績下滑的主要原因，與進口食品業務收入下滑有關，特別是進口牛奶的業務。今年上半，品渥進口牛奶業務收入4.6億元（人民幣，下同，約6314萬美元），年比下降21.4%，同期進口啤酒業務收入則為6807.5萬元，也下滑20.2%。

第一財經消息指出，品渥食品是進口牛奶德亞的代理商，而乳品也是該公司起家的業務，收入占其總收入接近八成。而數據顯示，2019至2022年，德亞牛奶曾連續四年為中國進口牛奶銷量第一。於2022年6月，德亞宣布，將藝人王源作為其首位全球品牌代言人，盼進一步拉動收入增長。

然而，由於中國今年的市場對乳品業並不友善。上半年，中國原奶供應充足、乳製品產量大增，但終端市場只呈現出弱復甦的走勢。同時，國際奶製品價格卻年比大幅上漲，中國奶製品進口量大幅下降。上半年中國進口包裝牛奶26.4萬噸，年比減少32.8%，進口額2.7億元，年比減少了23%。

從品渥財報來看，今年上半德亞的收入不但下滑，且成本還在往上，上半年品渥食品乳品業務成本為4.2億元，比上年同期減少了0.2億元，乳品業務的毛利率也從25.3%下降至8.7%，跌了16.5％。而品渥的經銷商也出現了較大幅度的變化，上半年品渥的經銷商數從630個減至355個，少了43.7%。

有業內人士分析，隨著中國乳製品消費疲軟促銷力度較大及疊加匯率因素，未來進口牛奶在中國市場的日子將會更加艱難。「就算是王源來代言，也難以緩解進口牛奶品類在中國市場面臨的尷尬局面」。

還有商人指出，「目前公司的進口牛奶業務已經都暫停了，在等待價格的回落」。雖然歐盟原奶價格並不高，但由於俄烏衝突、能源危機等，造成了整體生產成本的大幅上升，拉高牛奶成品的價格，「價格都有年比超過三成的上漲」。

此外，獨立乳業分析師宋亮分析，目前中國市場牛奶促銷力度大，加上進口牛奶整體成本上升，進口牛奶生意變得愈趨艱難。短期來看，中國乳製品價格仍處低位，進口牛奶很難翻身。

重金邀請TFBOYS王源代言，中國食品公司品渥食品2023上半年還是虧損。（取材...
重金邀請TFBOYS王源代言，中國食品公司品渥食品2023上半年還是虧損。（取材自第一財經）

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