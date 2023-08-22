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36歲500強總監 被裁後跑外賣…出門動起來 還能減肥

中國新聞組／上海22日電
杜先生近照。（取材自微博）
杜先生近照。（取材自微博）

一名36歲男子之前就職世界500強企業市場總監，在被公司裁員時，他覺得以自己的經驗和履歷，再找到一份工作不成問題。沒想到一年後只能夠跑外賣，每天能賺八、九十塊錢。「雖然苦累，但總比待在家裡好。」

來源：YouTube

上觀新聞報導，當事人杜先生表示，當初公司為了節省成本，從高階員工開刀，離職至今差不多一年多。剛離職的時候心氣比較高，覺得以自己的履歷工作隨便找，但是後來遇到了很多問題，發現薪資、年齡不對標，「降低了薪資標準，可依然找不到」。慢慢地有些著急，覺得不能一直在家裡待著，必須得動起來。

由於每天待在家裡，杜先生身材有些走形，他想著去跑外賣不僅可以接觸不同崗位，還能夠減肥。於是他一天跑30單，每天全身暴汗，腿都不是自己的。

杜先生送外賣還有一個目的，去各個寫字樓送餐時，可以把名片順帶給顧客捎上去，可能就會有老闆或者HR願意和他聊一聊。

如今，杜先生表示，「跑外賣已經是我兜底的工作」，家裡不能沒有收入，跑跑外賣日均八、九十元（人民幣，下同），還是能補貼家用的。

被問到能適應外賣員的身分，會不會有落差感？杜先生說，「我覺得不能說適應，而是接受了。之前在大廠當總監的經歷，我完全放下了，因為當你身上有壓力的時候，身段什麼的都是虛的」。

他表示，跑外賣這件事，很多朋友都知道，人生有大起大落很正常，本來也是一步步爬上來的，沒什麼回不去的，「我選擇與自己和解，從頭再來」。

談到36歲是人生門檻，杜先生說，以前覺得不是，如今覺得確實如此，「互聯網公司招聘的員工基本不超過35歲，很多傳統企業也是一樣的年齡要求。而且現在資源緊張，越來越多人爭奪，年輕人也找不到工作，更何況我們這些中年人」。

平台騎手界面。（取材自微博）
平台騎手界面。（取材自微博）

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