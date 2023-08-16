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「非洲李子柒」烏干達女嫁到浙江 教做中國菜吸粉千萬

中國新聞組／北京16日電
rose與丈夫吳建雲穿著烏干達傳統服飾。(取材自抖音)
rose與丈夫吳建雲穿著烏干達傳統服飾。(取材自抖音)

「非洲版李子柒」教中國人做中國菜，乍聽之下，以為是惡搞，沒想到卻暴紅全網；這位自烏干達的女孩Rose，嫁到浙江已經8年，說得一口中國話，做得一手中國菜，短短兩年時間，從小白成長為千萬級的鄉村博主。

來源：YouTube

華人報導， 截至目前，Rose的抖音粉絲已有1300多萬，上個月，她帶著中國女婿吳建雲回娘家，在網上轟動了好一陣子。「第一次去非洲的中國女婿上門禮是頭羊」等話題一度上了熱搜，烏干達駐華大使奧利弗·沃內卡（Oliver Wonekha）親自前往機場接機，烏干達國家電視台還對這趟回娘家之旅進行了專題報導。

出生於1993年的Rose，她初中畢業後前往首都謀生，在一家老闆是中國人的家具企業工作，Rose聰明勤奮，很快就中國員工打成一片，其中跟她最要好的，就是吳建雲的表妹。彼時的吳建雲已經30多歲，但因為貧窮，依然打著光棍，表妹一尋思，就為倆人牽起了紅線。

2014年，Rose跟著吳建雲的表妹回中國，聽聞吳建雲找了個黑人女友，方圓幾里的村民都趕來看熱鬧，大家像看外星人一樣，對Rose評頭論足。2015年，Rose成為吳建雲的新娘，他們在村里面舉辦了熱熱鬧鬧的婚禮。

2021年，Rose隨手拍拍了兩條視頻上傳抖音，第二天一早就獲得70多萬的點讚。評論區有鼓勵，有誇讚，也不乏貶損。Rose靈機一動，黑人女孩嫁入中國農村，這可是個稀缺的題材。吳建雲本是個廚師，兩人把目標對準了美食。

別看Rose是個非洲女孩，五花肉煸豆角、新疆大盤雞、香烤巴沙魚、四川缽缽雞......常見的家常菜，沒有Rose拿捏不住的。Rose手藝之精讓評論區裡擠滿了「求帶」的網友。在短短兩年的時間裡，粉絲從0積累到了1000多萬。

Rose不僅為當地的農產品打響了知名度，還帶動了當地村民一起做直播，很多人家都通過售賣土特產，改善了家裡的生活。

抖音 黑人 華人

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