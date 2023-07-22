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敦煌駱駝被騎死？高溫超負荷工作 倒地哀嚎畫面瘋傳

中國新聞組／北京22日電
網傳敦煌駱駝超負荷工作倒地，疑被遊客「騎死」，景區闢謠，指是「打滾止癢」。(取材自南方都市報)
網傳敦煌駱駝超負荷工作倒地，疑被遊客「騎死」，景區闢謠，指是「打滾止癢」。(取材自南方都市報)

近日有網友發布視頻稱，敦煌風景區疑有駱駝在攝氏40度高溫下被遊客「騎死」，不僅全天一直在馱人，累到倒地痛苦哀嚎仍被強迫拉起來繼續工作，致「超負荷工作死亡」，引來虐待駱駝質疑。景區兩次回應都稱上述是謠言，沒有駱駝死亡，至於駱駝倒地原因，則出現「打滾止癢」及「受鼻牽影響」兩種版本說法。

來源：YouTube

中華網報導，視頻顯示，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區一頭駱駝突然倒地哀嚎不止，一名工作人員彎腰安撫駱駝，緊握駱駝的嘴企圖讓牠停止哀嚎；隨後視頻轉向駱駝身後，還有非常長的駱駝隊伍，於是他們被迫停下。網友質疑駱駝遭到非人道待遇。

據悉駱駝足底有厚約0.5厘米厚的肉墊，可耐沙漠70-80°C的高溫或冬季的嚴寒，在氣溫50°C、失水達體重的30%時，能20天不飲水，同時還能負重200公斤以每天75公里的速度連行4天。網友說，有著這樣強大的耐力卻哀嚎不止，可以說已經累到極致了。

南方都市報報導，鳴沙山月牙風景區回應，網傳「駱駝被人騎死」是謠言，敦煌正值旅遊高峰，氣溫達攝氏40度，比較炎熱，駱駝在這種天氣下會大量出汗導致身體瘙癢，因而會地上打滾來止癢；目前景區共有1500多峰駱駝，均由專人看管，不會出現視頻中的情況。

日前傳駱駝大罷工，景區表示目前恢復散客騎駱駝項目，團客暫未恢復；此外，景區採輪班制、限流等措施，盡量避免高溫時工作。駱駝工作主要集中在早上7點到10點，晚間5點到9點，共2個時段，每天工作時數不到8小時。而景區近年並沒有發生過駱駝累死事件。

敦煌市文體廣電和旅遊局表示，經查，視頻中駱駝哀嚎並非勞累或受虐，是受鼻牽影響所致，目前該駱駝一切正常。景區近年並沒有發生過駱駝累死事件。

但官方聲明網友似乎還是不買單，有網友大呼「駱駝又沒法說話」、「如果沒有硬拉，駱駝怎麼會哀嚎」，更多網友表示自己到過月牙泉，看到駱駝如此辛苦，都不忍心騎，呼籲應該停止這樣的營利行為。

網傳敦煌駱駝超負荷工作倒地，疑被遊客「騎死」。(取材自中華網)
網傳敦煌駱駝超負荷工作倒地，疑被遊客「騎死」。(取材自中華網)

高溫 甘肅 罷工

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