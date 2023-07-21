我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

台積電亞利桑納廠缺人 衝擊拜登連任路 議員說早該預見

加碼提振民企 發改委：嚴打負面輿情勒索 持續破除市場准入壁壘

中國新聞組／北京21日電
中國將制定出台「公平競爭審查條例」，為民營經濟發展創造更好的環境。圖為一家汽車廠生產線上的工作人員正在組裝車輛。（路透資料照）
中國將制定出台「公平競爭審查條例」，為民營經濟發展創造更好的環境。圖為一家汽車廠生產線上的工作人員正在組裝車輛。（路透資料照）

中國7月19日公布「關於促進民營經濟發展壯大的意見」（「民企31條」），藉此提振民營企業信心。國家發改委昨（20日）再加碼，預告官方近期將推出多項配套措施，包括新版市場准入負面清單等，幫助民營企業排憂解難。發改委並特別表示，將依法打擊以負面輿情為要脅進行勒索的行為。

中國新聞網報導，國新辦昨天舉行新聞發布會，介紹促進民營經濟發展壯大有關情況。國家發展改革委副主任李春臨在會中指出，不少民營企業反映，一些地方在市場准入、項目招標投標等方面對民營企業設置了不合理的限制和隱性壁壘，民營企業受到了不平等待遇，阻礙了民營經濟健康發展。除了出台「關於促進民營經濟發展壯大的意見」，還將推出多項配套措施 。

一是將推出新版市場准入負面清單。李春臨表示，民營經濟發展信心受到了一定的影響，迫切需要完善一批基礎制度等，比如，持續開展妨礙統一市場和公平競爭的政策措施的清理。推出新版市場准入負面清單，持續開展違背市場准入負面清單典型案例的通報。制定出台「公平競爭審查條例」等。

二是將制定印發促進民間投資的政策文件。聚焦重點領域，健全要素保障機制，充分調動民間投資的積極性。作為「意見」的「1+N」的配套措施，通過政策措施的集中推出，多措並舉，多管齊下，切實推動「意見」落地見效。

三是抓緊研究制定促進專精特新中小企業高質量發展的若干措施，壯大優質中小企業群體。企業中99%左右是中小微企業，中小微企業是創新的生力軍。工業和信息化部副部長徐曉蘭介紹，目前已開展五批專精特新「小巨人」企業培育工作等，持續加大對專精特新企業的支持力度。

李春臨並在會中表示，「關於促進民營經濟發展壯大的意見」核心目標就是通過有力舉措提振民營經濟發展信心，將依法打擊以負面輿情為要脅進行勒索的行為。國家發改委主任鄭柵潔連三周與民營企業負責人座談，就是要建立從問題反映到落實解決閉環機制，幫助民營企業排憂解難。

李春臨並表示，配套措施將推動民營經濟達到持續破除市場准入壁壘、全面落實公平競爭的政策制度、完善社會信用激勵約束機制以及完善市場化重整機制四個目標。

投資

上一則

NBA朝聖「村BA」 熱火「最硬球員」特別指定去貴州

下一則

習近平再講糧食安全 推鹽鹼地利用 確保18億畝耕地

延伸閱讀

穩定增長 中國力挺十大重要行業 助民企壯大發展

穩定增長 中國力挺十大重要行業 助民企壯大發展
北京觀察／官方稱「恢復向好」 中經濟恐走向「3低」

北京觀察／官方稱「恢復向好」 中經濟恐走向「3低」
所羅門總理回擊美澳：別怕中所警務合作

所羅門總理回擊美澳：別怕中所警務合作
河南商丘設「企業寧靜日」 每月前20天禁入企業執法 惹群嘲

河南商丘設「企業寧靜日」 每月前20天禁入企業執法 惹群嘲

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
中國外交部長秦剛近日遲遲未有公開露面，引起國際關注。(路透)

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

2023-07-17 06:05
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
網上傳出一張傅姓女的微博截圖，顯示疑似在美東時間3月18日晚間，傅還替兒子發出「爸爸生日快樂」的祝福。(取材自微博)

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

2023-07-15 02:30
星巴克成了中國中年失業者的聚集地，假裝還在「上班」。（科企島公眾號）

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

2023-07-16 10:35
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

2023-07-13 22:59

超人氣

更多 >
美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元
清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定
漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年
微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單
暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」