加碼提振民企 發改委：嚴打負面輿情勒索 持續破除市場准入壁壘

中國將制定出台「公平競爭審查條例」，為民營經濟發展創造更好的環境。圖為一家汽車廠生產線上的工作人員正在組裝車輛。（路透資料照）

中國7月19日公布「關於促進民營經濟發展壯大的意見」（「民企31條」），藉此提振民營企業信心。國家發改委昨（20日）再加碼，預告官方近期將推出多項配套措施，包括新版市場准入負面清單等，幫助民營企業排憂解難。發改委並特別表示，將依法打擊以負面輿情為要脅進行勒索的行為。

中國新聞網報導，國新辦昨天舉行新聞發布會，介紹促進民營經濟發展壯大有關情況。國家發展改革委副主任李春臨在會中指出，不少民營企業反映，一些地方在市場准入、項目招標投標等方面對民營企業設置了不合理的限制和隱性壁壘，民營企業受到了不平等待遇，阻礙了民營經濟健康發展。除了出台「關於促進民營經濟發展壯大的意見」，還將推出多項配套措施 。

一是將推出新版市場准入負面清單。李春臨表示，民營經濟發展信心受到了一定的影響，迫切需要完善一批基礎制度等，比如，持續開展妨礙統一市場和公平競爭的政策措施的清理。推出新版市場准入負面清單，持續開展違背市場准入負面清單典型案例的通報。制定出台「公平競爭審查條例」等。

二是將制定印發促進民間投資 的政策文件。聚焦重點領域，健全要素保障機制，充分調動民間投資的積極性。作為「意見」的「1+N」的配套措施，通過政策措施的集中推出，多措並舉，多管齊下，切實推動「意見」落地見效。

三是抓緊研究制定促進專精特新中小企業高質量發展的若干措施，壯大優質中小企業群體。企業中99%左右是中小微企業，中小微企業是創新的生力軍。工業和信息化部副部長徐曉蘭介紹，目前已開展五批專精特新「小巨人」企業培育工作等，持續加大對專精特新企業的支持力度。

李春臨並在會中表示，「關於促進民營經濟發展壯大的意見」核心目標就是通過有力舉措提振民營經濟發展信心，將依法打擊以負面輿情為要脅進行勒索的行為。國家發改委主任鄭柵潔連三周與民營企業負責人座談，就是要建立從問題反映到落實解決閉環機制，幫助民營企業排憂解難。

李春臨並表示，配套措施將推動民營經濟達到持續破除市場准入壁壘、全面落實公平競爭的政策制度、完善社會信用激勵約束機制以及完善市場化重整機制四個目標。