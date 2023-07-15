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1.2萬元炒到6萬…中國瘋搶特斯拉玩具車 官網崩了

中國新聞組／上海15日電
特斯拉Cyberquad玩具車在特斯拉中國官網正式開售不到一小時就售罄，顯示「缺貨」。（取材自上觀新聞）
特斯拉Cyberquad玩具車在特斯拉中國官網正式開售不到一小時就售罄，顯示「缺貨」。（取材自上觀新聞）

一輛售價近1.2萬（人民幣，下同，約）的玩具車，居然讓特斯拉中國官網崩了。特斯拉14日上午開賣售價1萬1990元的Cyberquad玩具車，由於搶購人數多，購買頁面一度卡頓，不到1小時，這款玩具車就顯示「缺貨」，網路上黃牛價還炒到近6萬元。

來源：YouTube

上觀新聞報導，特斯拉玩具車受歡迎是因為配備都是「特斯拉級」，且是可續航13公里、實打實的電動車，在國外也被炒到1萬7000美元，是原車價9倍。

特斯拉官網介紹，這款車的靈感來自特斯拉標誌性的電動皮卡Cybertruck。此外，該玩具車「車身配備了特斯拉標誌性的LED大燈和尾燈，堅固的鋼架和橡膠充氣輪胎，還配備了軟墊座椅以增加騎行舒適度，為孩子們提供有趣的騎行體驗」。

除了外觀，Cyberquad也是實打實的「電動車」。據特斯拉介紹，該玩具車由鋰離子電池供電，續航里程可達13公里，最高時速可配置為8公里/小時，適合8-12歲的兒童。具體來看，Cyberquad的行駛速度可以分為兩檔，一檔是4公里/小時，二檔是8公里/小時。續航時間約1.5小時，最大承重50公斤。

這款Cyberquad玩具車14日上午10點在特斯拉中國官網正式開售，售價1萬1990元（約2786美元）。由於購買人數較多，購買頁面一度出現卡頓。記者測試將Cyberquad添加購物車，提示稱「處理您的請求時出現錯誤」，官方回應稱「很抱歉，目前官網瀏覽人數較多，網絡有卡頓，建議您多多刷新，或更換無痕瀏覽器嘗試」。

目前，特斯拉這款玩具車已經顯示是「缺貨」狀態。據網友說上線不到一小時，就已經售罄。在二手交易平台上，不少搶購到玩具車的黃牛們已在轉賣該車，有原價轉讓的，也有加價賣的。

值得注意的是，去年在美國市場，特斯拉Cybersquad兒童電動車因為不符合安全規定，曾被其生產方RadioFlyer召回。

據美國消費品安全委員會（CPSC）認為，Cybersquad符合「青年ATV（全地形車）」標準，因此需要滿足一些安全標準，例如機械懸架和最大輪胎壓力要符合要求。此外，銷售全地形車的公司還必須提供安全培訓和信息，RadioFlyer版本的Cybersquad不符合這些要求。

二手交易平台上，不少搶購到特斯拉玩具車的黃牛們已經在轉賣該車。（取材自上觀新聞）
二手交易平台上，不少搶購到特斯拉玩具車的黃牛們已經在轉賣該車。（取材自上觀新聞）

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