國航班機遇亂流 空姐、乘客拋飛艙頂 一摞手機找失主

國航上海飛北京航班遇亂流後的慘況。（取材自紅星新聞）

中國國際航空CA1524航班10日下午3時許從上海虹橋機場飛往北京 首都國際機場，途中遭遇嚴重亂流，一名旅客和一名乘務員受傷。據機上乘客轉述，當時水瓶、抱枕滿天飛，「空姐直接飛起來把房頂板子都砸裂開了，安全出口指示燈都砸爛了。降落的那一刻，大家都在鼓掌，差點以為我的小命從此交代在這班飛機了」。等飛機平穩下來後，空姐撿了一大把手機 找失主。

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據成都商報旗下新媒體紅星新聞報導，中國科普博主邢立達稱，他也乘坐了這個航班，顛簸時「空姐抱著乘客被拋到了天花板」。

另一位乘客表示，顛簸發生在飛機降落前的30、40分鐘，先是有一個小的顛簸，那時乘務人員就提醒乘客繫好安全帶，很快又發生一次非常強烈的顛簸。「一位40歲左右的女乘客和一位空姐被拋到了天花板上，那位空姐很敬業，護住了女乘客，安全出口的指示燈被撞壞了」。

邢立達也說，當時有空姐和乘客被甩到頂面，空姐護著乘客，但還是都受了傷。

紅星新聞報導，樂隊成員于先生和同伴也乘坐該航班，回憶驚險一刻和溫暖瞬間，他說，他的座位在飛機的中間，顛簸發生時，他的身體基本懸空了，「當時手機沒有拿在手裡的，差不多都飛出去了。」 並稱，當時有未能及時繫好安全帶的乘客，也被甩出了座位，撞到了機艙頂部。

于先生表示，飛機落地時，一位格鬥冠軍不斷安撫周圍的乘客，還帶著大家一起為機組鼓掌。平穩落地後，飛機上幾個樂隊的樂手趴著幫一些行動不便的乘客尋找丟失的手機和耳機等物品，幾個人足足找到了一摞手機。