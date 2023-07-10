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不差錢為編制！女孩中考742分 「低報」師範專科 網吵翻了

中國新聞組／北京10日電
圖為2023年北京市初中學業水平考試，考生前往考場。(新華社)
圖為2023年北京市初中學業水平考試，考生前往考場。(新華社)

近日，江蘇一名媽媽曬出女兒中考（初中畢業升學考試）成績742分，拿到鹽城幼兒師範高等專科學校錄取通知書。女孩媽媽稱，孩子考的七年學歷培養師範定向生是有編制的，直接當小學老師。此舉引起熱議，有人認為家長目光短淺；也有人稱其母高明，將來可跳槽多部門，另有媒體評論指，尊重孩子意願就行。

每日經濟新聞報導，女孩媽媽曬照之餘並表示，自己家裡不缺錢，只希望姊弟倆以後生活輕鬆快樂。

極目新聞刊發評論指出，一般而言，以742分的中考成績，如果選擇上高中就讀，將來考一所好大學的機會是很大的。在中考填志願時，為「穩妥」初見，提前鎖定了專科的機會，讓人感到有點遺憾。據鹽城市教育局消息，2023年鹽城市普通高中錄取最低控制線為536分。

評論認為，做自己喜歡的事，未必要活在別人的價值評判與關心裡，女孩中考742分報考師範專科，如果尊重了孩子自己的願望，就未嘗不可。如果是父母希望孩子活成父母想要的那樣，就另當別論。

新京報刊登評論則指出，多數網友質疑女孩媽媽「目光短淺」，是來自對職業教育的偏見。

此外，該則消息也掀起對於「編制」的討論，有網友嘲諷「再次驗證：宇宙盡頭是編制」。但有網友持不同看法，稱「7年出來是本科！而且是教育學士學位」「公立編老師可是能跳槽很多部門的！是財富變現（成為地方豪族）的最佳途徑！人家就準備把兒女混在本地『權貴』圈子裡，不比考清華北大有前途。」

根據鹽城幼兒師範高等專科學校官網消息，該校從2021年開始實施「七年指導師範定向生」項目。相關解讀指出，「七年指導師範定向生」學制七年，前五年鹽城幼兒班師範高等專科學校按五年制專科註冊學籍，修業期滿及成績合格者，由鹽城幼兒師範高等專科學校頒發專科畢業證書；符合專科畢業條件者，參加鹽城師範學院和鹽城幼兒師範高等專科學校共同組織的「專科轉本」轉科考試，成績合格的註冊鹽城師範學院本科學籍，兩年修業期滿且成績合格者由鹽城師範學院頒發專科轉本畢業證書（畢業證書上註明「專科起點、本科學習」字樣）。

可見， 「七年本科師範定向生」通過轉學段是獲得本科畢業的，與上高中之後大學畢業的時間耗費是一樣的。

教育局 升學考試

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