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沒「生」意 中幼兒園去年倒了5000多家 老師們被要求搶娃…

中國新聞組／北京9日電
中國幼兒園面對招生難題。圖為示意圖。（路透）
中國幼兒園面對招生難題。圖為示意圖。（路透）

中國進入人口負增長時代，在相關「催生」政策未見明顯成效下，逐年下滑的新生兒人數，已嚴重衝擊學前教育。據統計，僅去年（2022），全國幼兒園數量就減少了5610所，公辦、民辦幼兒園都面臨著招生競爭的嚴竣挑戰。不少幼兒園定下招生指標，要求幼教老師們到處「撒網、打電話、遊說親友，否則就要扣薪」，但仍是「新生招不來，老生留不住」。

經濟觀察報報導，中國出生人口在經歷2016年、2017年兩次高峰後，逐年遞減至2022年的956萬。與此同時，適齡兒童的減少，也讓幼教行業面臨挑戰。眼下，越來越多的幼兒園意識到問題的嚴重性，積極尋求改善措施。全國工商聯民辦教育出資者商會監事長馬學雷表示，幼兒數量的減少會導致一批幼兒園「關停並轉」。

事實上，招生競爭場景正在全國多個城市的幼兒園上演。廣東一家民辦幼兒園教師楊惠英（化名）近日被園長訓斥了一頓還扣了錢，理由是沒有完成招生指標和92%的「定位率」。園方今年要求「招新」，就是每位主班老師每個月必須招兩名新生；另外還推「留存」，要求老師提前催繳老生9月部分學費，並折算成比例取名為「定位率」。而楊惠英沒有達成。

楊惠英說，她為此每天給老生家長撥打十數個電話、不停地家訪，遊說他們把錢交過來，還懇請親朋好友、學生家長，幫她轉發和宣傳，到處「撒網」，結果還是「新生招不來，老生留不住。」而她所在的這所幼兒園，五年前生源充足，多得是提前排號報名的家長。

6月24日，浙江省一座下轄縣的四所公辦園園長說，「往年每一所幼兒園都需要搖號。但是今年，有三所幼兒園沒招滿，包括以往搖號搖得非常熱鬧的兩所公辦園。」6月初，黑龍江省牡丹江市以往老城區中不屑於做宣傳的幼兒園，今年破天荒地通過各種渠道進行了招生宣傳，包括公眾號、抖音以及本地視頻號等。

「兩年前，還是孩子們追著我們跑，現在，是我們追著孩子跑。」中國新聞周刊引述北京豐台區一家普惠性民辦幼兒園的園長王莉說。實際上，從2022年開始，她所在幼兒園就開始直面招生難。

由梁建章、任澤平等專家共同完成的「中國人口預測報告2023版」顯示，中國出生人口，預計在2023年下降到900萬左右，2025年還會繼續下降，達到800萬，到了2027年，則會降至700萬左右。而相比公辦園，民辦園在出生人口下降後受到的挑戰將更為嚴峻。

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