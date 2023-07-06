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北科大錄取通知書 「以鋼為紙」吸睛

中國新聞組╱綜合報導
錄取通知書。(取材自北京科技大學微博)
錄取通知書。(取材自北京科技大學微博)

北京科技大學作為新中國建立的第一所鋼鐵工業高等學府，素有「鋼鐵搖籃」美譽；近日，該校全新改版的本科生錄取通知書竟然「以鋼為紙」，在網路上掀起一番討論，錄取通知書主要設計團隊的負責人林存彤也分享了這份「硬核」通知書背後的故事。

封面新聞報導，這份5G鋼錄取通知書，以典雅大方的鐵鏽紅為整體色調，並選擇學校主樓為基礎形象，記載著北科大「因鋼而生，依鋼而興」的歷史背景；薄如蟬翼的鋼質錄取通知書裝在北科「紅盒子」裡，紅盒子印刻著學校建校以來的歷史沿革，快遞送達各個學子手中。

另人驚豔的是，通知書採用薄薄一片鋼材，北科大教師團隊和首鋼校友團隊攜手研發、持續攻堅，打破國外技術壟斷，最終實現高品質超薄鋼的自主生產。

據報導，北科大招生辦翟老師表示，錄取通知書的創作構想從2月就已初步成型，校方曾考慮過多種新型材料，經過反覆比較後，確定以蟬翼鋼為原材料，並在接下來的一個月中不斷地修改調整，最終得以呈現。

在談到這份「黑科技」時，設計團隊負責人林存彤說，將文創應用到錄取通知書中，再與學校的學科特色相結合，加上核心的科研技術，做出一款特色鮮明的產品是破圈的關鍵。

網友們看了紛紛表示，「這樣的錄取通知書也泰褲辣！」「能以舊換新嗎，08年的新生求問」。

錄取通知書被裝在北科紅盒子裡，紅盒子印刻著學校建校以來的歷史沿革。(取材自北京科...
錄取通知書被裝在北科紅盒子裡，紅盒子印刻著學校建校以來的歷史沿革。(取材自北京科技大學微博)

北京 招生 5G

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