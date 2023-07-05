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馬雲開始周遊列國 現身巴基斯坦 下一站烏茲別克

中國新聞組／北京5日電
馬雲（右）實現周遊列國夢想，近日現身巴基斯坦。（取材自快科技）
馬雲（右）實現周遊列國夢想，近日現身巴基斯坦。（取材自快科技）

馬雲前不久回中國指導阿里巴巴工作之後，就開始了周遊世界的旅程；此前考察了孟加拉國和尼泊爾，而近日則現身巴基斯坦，當地前國務部長、 NutShell集團的創始人阿茲法爾·阿赫桑還在社交平台上曬出了和馬雲的合照。

快科技報導，據阿赫桑透露，馬雲將在巴基斯坦拉合爾停留超過20個小時，行程十分低調，陪同人員包括5名中國人和2名外國人。消息稱，在結束巴基斯坦訪問之後，馬雲還將訪問烏茲別克。

報導指山，馬雲此前回國後曾召集淘天集團各業務負責人，開了一場小範圍內的溝通會，他認為淘天集團當前面臨的競爭局勢十分嚴峻，還以諾基亞和柯達為例，指出一個企業從行業標竿到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯網行業這個速度可能會更快。

馬雲稱，阿里過去那些賴以成功的方法論可能都不適用了，應該迅速改掉，還為淘天集團指出了三個方向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。

另方面，距離張勇就任阿里巴巴集團董事局主席過去的1379天，6月20日，阿里方面宣布，張勇將於今年9月10日卸任阿里董事會主席兼CEO職務；阿里集團屬於張勇的時代，畫上一個句號。

接棒者是有著「阿里2號人物」之稱的蔡崇信，以及阿里巴巴合夥人之一的吳泳銘。

新摘商業評論指出，從今年3月的阿里大變革到今天的張勇卸任，可以確認的是，馬雲這次的回歸是來穩住阿里的根，而另一個層面也正說明，阿里已經到了緊急時刻，賴以為根本的電商業務已經到了需要刮骨療毒的階段。

阿里變革風起雲湧，這一次，蔡崇信、吳泳銘上位，圍繞「淘寶，用戶，互聯網」做文章，阿里勢必要重新攪動電商江湖。

馬雲 電商 諾基亞

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