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沒水沒電沒網路 張家界小伙隱居森林4年打造「桃花島」

中國新聞組／北京1日電
姚登前在採果。（取材自三湘都市報）
姚登前在採果。（取材自三湘都市報）

「喜歡金庸筆下的桃花島，沒有這樣的地方，那我就自己創造。」湖南張家界小伙姚登前返鄉創業，在沒水沒電沒網路的原始森林裡隱居4年，前後種植了共5000多棵桃樹，打造出自己嚮往的「桃花島」。如今這裡不僅是他的住所，也是遠近聞名的養殖基地。

「我是2018年返鄉創業的。」映象新聞報導，36歲的姚登前說，自己是一個理想主義者，從小最喜歡的就是看金庸先生的小說，老先生筆下遠離江湖的桃花島，是他心中最嚮往的地方。他於是結束在外務工生活，包下家鄉鑼鼓村362畝土地，扛著一把鋤頭便上了山，打造自己的「桃花島」。

「剛來這裡，沒有任何基礎設施，直到2021年9月前都沒通水電。」姚登前在山裡的生活忙碌而簡單，沒有熱水，沒有燈光，沒有信號，他卻樂在其中。上山砍柴，用來燒水，白天餵雞養豬，晚上點起油燈看書。從農業養殖到新媒體運營，他靜下心來，認真汲取書中的「能量」。

4年來，桃登前不僅在40畝土地上種植了5000多棵桃樹，還開闢了自己的養殖基地，養殖藏香豬和烏骨雞。為了方便上下山，他雇來挖土機挖出了一條簡易公路。在362畝土地上，一邊是賴以生存的生活來源，一邊是遠離喧囂的熱愛。

雖然很享受這樣的生活，但沒有電和網路，給姚登前的養殖業帶來了很大阻礙。「想聯繫我購買產品的客戶，根本打不通我的電話。」他說，因為沒有信號，姚登前只能爬到山頂發消息或打電話，不僅耗費時間，效果還不好。常常處於失聯狀態的他，耽誤了不少生意。產品得不到很好的宣傳與售賣，年年虧本。

姚登前在家鄉打造桃花島。（取材自快科技）
姚登前在家鄉打造桃花島。（取材自快科技）

為了改變現狀，2021年，姚登前開通了山間的網路水電。基礎設施有了，但他依舊選擇放棄無效社交，放棄無意義的消費，堅持「不被理解的孤獨」的人生觀點，「我熱愛的生活就是這般，我始終為之努力。」而對他來說，「滿山的桃樹，春天開花，夏天結果，就是我心中的珍寶。」

姚登前如今擁有了自己親手打造的桃花島，5000餘棵桃樹，黃桃、蟠桃和冬桃，應有盡有。「歡迎客人來吃飯，摘桃，和我一起享受田園生活。」

姚登前在森林裡養殖的藏香豬。（取材自三湘都市報）
姚登前在森林裡養殖的藏香豬。（取材自三湘都市報）

除了桃樹，姚登前還養殖藏香豬和烏骨雞，光這些每年就能為他帶來70到80萬（人民幣，下同）的收入，算一算純利潤約20萬左右，「足夠支撐我嚮往的田園生活，我會一輩子以這樣的方式生活下去。」 姚登前說。

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