QS世界大學排名 北大17、清華25…中國進榜校數第3

2024QS世界大學排名發布，北京大學排名第17位，是中國高校中唯一位於全球前20的院校。（取材自微博）

2024QS世界大學排名28日發布，排名第17位的北京 大學成為中國（大陸）高校中唯一位於全球前20的院校；清華大學排名全球第25名，是亞洲排名第三高 。不過這兩所學校的世界排名都低於2023年的12名及14名。

中國（大陸）高校入榜71所居全球第三，次於美國的199所和英國的91所。而中國（大陸）高校進入研究影響力全球前50和前100名的高校數量居全球第一，分別是13所和18所。

QS世界大學排名官微發布的相關消息指出，近年來，中國（大陸）一流大學迅速崛起，但在後疫情時代發展速度減緩，這主要是由於新冠大流行後全球流動限制引起的國際學生數量和教職員工數量的減少。中國（大陸）高校的學術聲譽反映了其極具影響力的研究成果，79%的中國（大陸）高校都有提升。

據澎湃新聞報導，中國（大陸）高校進入該榜單全球排名前100的高校共有5所，除北京大學和清華大學外，還有浙江大學（全球排名44）、復旦大學（全球排名50）、上海交通大學（全球排名51）。

目前，中國（大陸）尚無高校進入研究影響力全球前十名，但進入前50和前100的高校數量居於全球第一，分別是13所和18所。中國還是世界上學術研究最多產的國家。上海交通大學表現最為突出，在師均論文引用指標中排名全球第15位，在2017至2022年生產了129000篇學術論文並且產生了180萬次引用。其重要研究領域是醫學 ，貢獻了總學術產出的30%。

QS還指出，中國（大陸）在研究方面的進一步發展受到了國際化程度不足的限制，並在一定程度上阻礙了中國（大陸）高校在全球排名中的持續進步。在國際研究網絡這一評估跨境合作研究的指標中，只有浙江大學的排名進入全球前300，位列第174名。

這也體現在中國（大陸）高校在吸引國際留學生方面的表現並不理想，僅有暨南大學一所高校躋身全球前300。