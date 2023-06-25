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強抱梅西「被拘留不好受」 少年態度轉變向主辦道歉

記者陳宥菘／綜合報導
阿根廷對戰澳洲的國際足球友誼賽中，18歲的球迷邸姓少年（左）衝進場內與梅西擁抱。（新華社）
阿根廷對戰澳洲的國際足球友誼賽中，18歲的球迷邸姓少年（左）衝進場內與梅西擁抱。（新華社）

日前衝進北京工體球場內擁抱足球天王梅西的球迷邸姓少年，先前受訪時本稱「保全只顧著看球」，諷刺現場維安要再加強，事後遭北京警方處以行政拘留並禁止觀賽12個月。不過，邸姓少年日前遭警方釋放後，竟透過電話向賽事主辦方表達歉意，稱自己現在特別後悔，也害怕因為自己一時衝動，外國人會對中國球迷留下不好的印象。

來源：YouTube

本月15日阿根廷對戰澳洲的國際足球友誼賽中，18歲的球迷邸姓少年衝進場內與梅西擁抱，並在球場中奔跑，隨後因體力不支倒地，才遭多名工作人員抬離現場，造成比賽中斷一分多鐘，同時引起網絡熱議。

邸姓少年遭多名工作人員抬離現場。（取材自微博）
邸姓少年遭多名工作人員抬離現場。（取材自微博）

據報導，邸姓少年被釋放後聯繫了這場賽事的主辦方中國虹橋，希望表達自己的歉意。上觀新聞引用天津日報刊載的談話內容，邸姓少年表示自己現在特別後悔，「一是後悔衝進了場內，二是在採訪時說了不負責任的話」。

大陸一名18歲邸姓少年日前闖入球場，張開手、興奮地朝梅西奔去，遭警方拘留後態度轉...
大陸一名18歲邸姓少年日前闖入球場，張開手、興奮地朝梅西奔去，遭警方拘留後態度轉變，表示自己很後悔。(Getty Images)

邸姓少年表示，自己其實不是那種沒素質的人，「被拘留的感覺太難受了，我也知道的確是我錯了，但我真的不能給你們有實質性的補償，只能口頭上表達歉意：下不為例，再也不會這麼衝動了！」

邸姓少年提到，自己會想道歉的原因是因為警察對他進行了「批評教育」。他說，自己知道因為衝動，「對警察叔叔不太好，對主辦方不太好，對阿根廷隊和澳洲隊都不太好，我都想道歉，可是我沒資格」。但是自己真的希望有機會能給阿根廷和澳洲隊道歉，「我就害怕因為我的一時衝動，外國人會對中國球迷留下不好的印象」。

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