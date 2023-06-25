華北「火炎焱」模式 盆裡衣服曬冒煙 熊貓趴冰塊解熱

女子稱41℃高溫把盆裡的衣服曬冒煙了。(視頻截圖)

中國北方多地近日連續發布高溫 預警，紛紛開啟了「火炎焱」模式，不僅氣溫飆到40℃以上，地表溫度也超60℃，熱到燙腳，其中最高的河北霸州達到了72.4℃，歷史少見。社群 平台上相關話題幾乎都在討論各種「降溫妙招」或「逃跑計畫」；有網民放在41℃高溫下盆裡的衣服竟被曬冒煙，更有人被「熱」進ICU（加護病房），中暑、熱射病患者較此前增兩倍。

澎湃新聞報導，實況監測顯示，昨（24日）截至14時，華北多地地表溫度超60℃，內蒙古巴林右旗達71.4℃，山東武城和臨邑分別達70.3℃、70.2℃，均打破當地觀測史最高紀錄。此外，河北廊坊也達到了70.6℃，歷史少見。

近日微博上出現大量討論消暑及炎熱天氣的留言及文章，包括「火炎焱燚逃跑計畫」，「又又又又火炎焱了」，「西瓜成為消暑解渴首選水果」，「閱讀消暑計畫」，「夏至為了降溫有多拚」等，相關話題都有百萬到上億的閱讀量。

海報新聞報導，高溫炙烤下，醫院的門急診就診量逐漸攀升。山東省中醫院急診重症醫學中心主治醫師田正雲說，「和前兩周相比，中暑和熱射病的患者增加了兩倍。」23日晚上ICU就接收了一名50多歲的熱射病患者，「該患者長期在高溫密閉的環境下工作，目前出現了肝衰竭、腎衰竭、心力衰竭以及昏迷等症狀，病情危重。」

除了建築工人、消防員、快遞員、環衛工人等長期在室外工作的人群，田正雲表示，一些老年、兒童和體弱人群，也易患熱射病。高溫天氣易發的還有胃腸道疾病等。

河北廊坊一名女子在當地41℃高溫天氣下，返家發現自己放在盆裡的衣服竟被曬冒煙還有火燒痕跡，網民稱可能是太陽照在盆上反光形成類似放大鏡原理造成；北京 有奶茶店一天就賣出近1000杯奶茶，有顧客排隊兩三個小時也要喝上一杯冰奶茶；外送訂單也大都是冷飲、生鮮且訂單量比平時更多，艱外賣小哥因為同事中暑臨時「加班」，一天跑單13小時。

北京動物園管理處也發布公告稱，為確保動物福利及健康，公園將所有連接室內室外串門打開，動物實行自由出入，部分喜冷怕熱動物將減少外放時間。趴冰塊成為熊貓消暑的的統一動作，只見熊貓趴冰床、抱冰塊、進行冰塊運動來降暑，有網民打趣：這難道就是傳說中的「冰墩墩」嗎？