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航天員端午吃什麼…太空粽「甜鹹」之爭 甜味粽獲勝

中國新聞組／北京23日電
「太空粽」長這樣。（取材自央視）
「太空粽」長這樣。（取材自央視）

「神舟十六號」乘組迎來中國傳統節日端午節，這也是中國航天員第三次迎來端午節，粽子的「甜鹹」之爭在地球一直未果，但在太空已經分出勝負；央視報導指出，神九航天員吃的是八寶飯，神十航天員吃的是豆沙粽，神十六航天員吃的也是甜味粽子。

央視軍事微信公號報導，在「神十六」乘組之前，「神九」和「神十」乘組都在飛行任務期間迎來端午節。2012年6月16日至6月29日，景海鵬、劉旺、劉洋搭檔執行「神九」任務，任務期間的6月23日是端午節，由於當時航天員的食譜還相對簡單，乘組過節時沒有吃粽子，而是吃八寶飯。

2013年6月11日至6月26日，航天員聶海勝、張曉光、王亞平搭檔執行「神十」任務，期間在6月12日迎來端午節，航天員吃上豆沙粽。與地面粽子不同的是，太空粽子是扁平狀的，目的是為了方便存儲和加熱，為了增添節日氣氛，每個太空粽子還包了一層粽葉，

2023年5月30日神舟十六號發射取得圓滿成功，三名航天員景海鵬、朱楊柱、桂海潮正在太空出差。昨天是端午節，「神十六」航天員吃的粽子，一個多月前就由天舟六號「送上天了」，神十六航天員吃的也是甜味粽子

據了解，天舟六號的貨物艙有50個儲物櫃，放置航天員生活用品以及做實驗所需要的一些設備，貨物清單就包括端午節「太空粽」。

據報導，11年前的端午節2012年6月23日，神舟九號航天員景海鵬、劉旺和劉洋手持字板，面對鏡頭以他們獨特的方式送出來自太空的端午祝福，這也是中國實施載人航天飛行任務以來，中國人首次在太空送出節日問候。

端午節 太空 微信

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