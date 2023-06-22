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維密風光不再 北京首店關閉 官方說法「合約到期」

中國新聞組／北京22日電
曾經的維密王府中環店。(取材自中新網)
曾經的維密王府中環店。(取材自中新網)

維多利亞的祕密（以下簡稱「維密」）繼西單大悅城門店去年10月關閉後，作為北京首家開設門市、位於王府中環的門店於6月7日結束營業。

影音來源：YouTube

中新網報導，維密王府中環店於2017年11月開業，是維密品牌繼上海、成都及重慶之後，在中國開設的第四家全品類門店堪稱維密的「門面擔當」。那一年，維密在中國賺足眼球，不僅在上海、北京等地開店，還將萬眾矚目的維密大秀設在上海。當時國際超模，劉雯、何穗、雎曉雯、奚夢瑤等國內知名超模悉數登場。

報導稱，對於關店原因，前述門店工作人員稱不方便透露，官方客服則回應道「沒有接到通知，不太清楚」。維密中國稱，此次的閉店屬於合約到期，正常調整。作為未來發展計畫的一部分，將繼續在北京選址開設新店。

據報導，維密正在加大電商渠道和輕量型店舖的投入力度。這家成立46年的老牌內衣商，曾經身披性感外衣，成為內衣品牌的一大風向標，如今正在跟隨時代的潮流尋求改變。據維密之前透露，正策略性調整線下管道，將加速布局二線和三線城市以及機場通路。未來將主力開設300至400平方公尺的輕體量門店，目標是到2025年增開100家新型門店。

面對近年業績疲軟，北京師範大學教授萬喆認為，向下沉市場布局是現階段維密尋求破局的生存之道，而能否打贏這場翻身仗，還需要品牌營運策略及產品研發同步發力。

被譽為「性感內衣鼻祖」的維密於1977年創立。90年代初期，維密就已成長為美國最大的內衣零售商。2009年，處於巔峰時期的維密曾創下每分鐘售出600件內衣、銷售額達到107.5億美元的業績，30歲以下美國女性所用的內衣中，有50%的產品都是維密品牌。2011年之後，維密秀收視率出現下滑，加上消費者品味發生變化，2016年以後，維密在業績上就已疲態盡顯。

維多利亞的祕密大秀，曾首度登陸上海。(美聯社資料照片)
維多利亞的祕密大秀，曾首度登陸上海。(美聯社資料照片)

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