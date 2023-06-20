我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼哈頓地鐵爆隨機砍人 3女都腿傷

布林肯轉赴英國倫敦 將與英烏外長共商烏克蘭復甦

捆綁五星旗…南韓酒店被抗議 連說10句「對不起」

中國新聞組／北京20日電
中國遊客發現南韓酒店將五星旗綑綁。(視頻截圖)
中國遊客發現南韓酒店將五星旗綑綁。(視頻截圖)

重慶小伙王先生日前和同事到南韓出差，他發現酒店外懸掛的旗幟中，唯有中國五星紅旗被用繩捆綁著，於是第一時間將捆綁旗幟的繩子解開，「五星紅旗必須飄揚」。事後，他詢問酒店負責人緣由，對方沒有回答為什麼綁著五星旗，但用中文誠懇道歉、說了十次「對不起」。

來源：YouTube

環球網報導，近日，重慶王先生和同事前往南韓出差，一般酒店外面都會懸掛著各國旗幟，但是他發現奇怪的一幕，「只有中國的五星紅旗被繩子捆綁著」。

王先生和他的同事們決定不能坐視不管，他們立即解開了捆綁五星旗的繩子，讓五星旗重新飄揚起來。王先生說，「五星紅旗必須飄揚」。

事後，王先生詢問了酒店的負責人，希望了解為什麼會將五星紅旗捆綁起來。雖然酒店方沒有直接回答這個問題，但他們多次用中文表示誠懇的道歉，說著「對不起」。誠摯的道歉讓王先生一行人感受到他們的歉意和尊重。

這個事件在中國社交媒體上引起了廣泛的討論和讚許。視頻公開後，王先生的行為得到了網民一致的讚賞，肯定他們的愛國行為和堅定立場。

網民大讚「愛國是我們每個人生來的使命」、「我們的國旗我們的國歌，真的是最好看最莊嚴最好聽的」，也有人質疑只道歉不給解釋跟說法，令人起疑是否只是嘴上說說，「如果道歉有用的話還要警察幹嘛，這句話真的是二十年不變的真理啊」、「一邊踩著你，一邊說對不起，果然是大寒民國」、「棒子這事故意的成分多」，但也有網民很中肯的說「要麼都別掛，要麼都掛好，服務行業這點敏感度都沒有，搞什麼小動作呢」。

中國人對五星旗的守護已有前例，2019年香港反送中風波引發民眾街頭抗議，在一場遊行中，不僅爆發嚴重警民衝突，更有示威者將五星旗丟入海中。此舉引發官媒怒轟，央視甚至在官微發起「五星紅旗有14億護旗手」話題，不少演藝圈人士表態相挺。

中國遊客發現南韓酒店將五星旗綑綁後，主動解開。(視頻截圖)
中國遊客發現南韓酒店將五星旗綑綁後，主動解開。(視頻截圖)

五星旗 南韓 遊行

上一則

WSJ：中國擬在古巴建軍事訓練設施 或用作駐軍

下一則

浙江1家3口全離世 百萬房產尋繼承人 突冒出10多親戚

延伸閱讀

人民幣沒起色 與中經濟密切相關的韓元和澳元風生水起

人民幣沒起色 與中經濟密切相關的韓元和澳元風生水起
太扯…南韓飛台灣班機胎壓異常 降落才發現少1顆輪胎

太扯…南韓飛台灣班機胎壓異常 降落才發現少1顆輪胎
福島核汙水威脅逼近 南韓進口日水產量大減三成

福島核汙水威脅逼近 南韓進口日水產量大減三成
訪中前夕 布林肯與日韓外長談話 重申防衛承諾

訪中前夕 布林肯與日韓外長談話 重申防衛承諾

熱門新聞

南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39
視頻中，一名女子邊拍視頻邊質問快遞員，稱她埋頭簽字時，快遞員把他自己的褲子脫了，然後在她後面侮辱她。（視頻截圖）

趁50歲阿姨簽字時 四川20歲快遞員把褲子脫了 下場被熱議

2023-06-16 07:30
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(新華社)

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

2023-06-19 20:05
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30

超人氣

更多 >
50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防

50歲後骨質流失加劇 應每天吃這食物預防
習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側
遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚
沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬