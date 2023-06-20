捆綁五星旗…南韓酒店被抗議 連說10句「對不起」

中國遊客發現南韓酒店將五星旗綑綁。(視頻截圖)

重慶小伙王先生日前和同事到南韓 出差，他發現酒店外懸掛的旗幟中，唯有中國五星紅旗被用繩捆綁著，於是第一時間將捆綁旗幟的繩子解開，「五星紅旗必須飄揚」。事後，他詢問酒店負責人緣由，對方沒有回答為什麼綁著五星旗 ，但用中文誠懇道歉、說了十次「對不起」。

來源：YouTube

環球網報導，近日，重慶王先生和同事前往南韓出差，一般酒店外面都會懸掛著各國旗幟，但是他發現奇怪的一幕，「只有中國的五星紅旗被繩子捆綁著」。

王先生和他的同事們決定不能坐視不管，他們立即解開了捆綁五星旗的繩子，讓五星旗重新飄揚起來。王先生說，「五星紅旗必須飄揚」。

事後，王先生詢問了酒店的負責人，希望了解為什麼會將五星紅旗捆綁起來。雖然酒店方沒有直接回答這個問題，但他們多次用中文表示誠懇的道歉，說著「對不起」。誠摯的道歉讓王先生一行人感受到他們的歉意和尊重。

這個事件在中國社交媒體上引起了廣泛的討論和讚許。視頻公開後，王先生的行為得到了網民一致的讚賞，肯定他們的愛國行為和堅定立場。

網民大讚「愛國是我們每個人生來的使命」、「我們的國旗我們的國歌，真的是最好看最莊嚴最好聽的」，也有人質疑只道歉不給解釋跟說法，令人起疑是否只是嘴上說說，「如果道歉有用的話還要警察幹嘛，這句話真的是二十年不變的真理啊」、「一邊踩著你，一邊說對不起，果然是大寒民國」、「棒子這事故意的成分多」，但也有網民很中肯的說「要麼都別掛，要麼都掛好，服務行業這點敏感度都沒有，搞什麼小動作呢」。