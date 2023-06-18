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中國第一無人島2868萬元賣了 「李國柱」取代「黃島主」

中國新聞組╱北京18日電
號稱「中國第一無人島」的浙江象山縣旦門山島，二次法拍以2868萬人民幣賣出。(取材自潮新聞)
號稱「中國第一無人島」的浙江象山縣旦門山島，二次法拍以2868萬人民幣賣出。(取材自潮新聞)

繼一拍流拍後，6月16日，中國第一無人島—浙江象山縣旦門山島在二次法拍中以2868萬元（人民幣，下同，約405萬美元）成功賣出，競拍勝出的是一名叫做李國柱的自然人，他將獲得象山縣東陳鄉旦門山島無居民海島使用權、海域使用權50年（到2061年）以及島上現存建築和相關配套，成為旦門山島新「島主」。

潮新聞報導，原先擁有旦門山島使用權的「黃島主」，因陷入債務糾紛成為失信被執行人，該島遭強制拍賣，估價3977.19萬元，起拍價2785萬元，一拍時0人報名，0人出價，慘遭流拍。

沒過幾天，寧波市中級人民法院發布二拍公告，起拍價為2228萬元，共有五家投資人報名。16日上午8點26分，打開法拍頁面，發現有一家投資人出價，此時離競拍截至時間僅剩一個半多小時。接下來共有四家投資人以10萬元的加價幅度輪番出價。

到上午11點08分49秒，競買號為B6915的投資人把價格增加到2868萬元，此時四家競拍投資人經過了55輪出價（47次延時出價），最終競拍成功。這個2868萬元的競拍價高出一拍起拍價83萬元，高出二拍起拍價640萬元，但仍低於評估價1000萬多元。

據報導，最終法拍頁面「競價結果確認書」顯示，競拍勝出成為旦門山島新「島主」的是一名叫做李國柱的自然人。他將獲得象山縣東陳鄉旦門山島無居民海島使用權、海域使用權（到2061年）以及島上現存建築和相關配套。

錢江晚報報導，12年前，旦門山島成為中國首個有明確使用權的無居民海島。獲得該島50年使用權的是象山海洋遊覽度假有限公司，背後實控人為黃益民。由於黃益民與武俠小說里的黃藥師同姓，也被業界稱為「黃島主」。

報導說，島上有民宿、餐廳及會議室等基礎設施，還有一座小型游泳池和沙灘。然而，該島上沒有便捷的道路和交通工具，只能透過船隻或直升機才能抵達，交通不便連帶影響基礎設施的開發，使得島上的生活條件相對不良，只能吸引為了尋求寧靜和獨處的特殊群體，作為「祕境」休憩之用。

號稱「中國第一無人島」的浙江象山縣旦門山島，二次法拍以2868萬人民幣賣出。(取...
號稱「中國第一無人島」的浙江象山縣旦門山島，二次法拍以2868萬人民幣賣出。(取材自潮新聞)

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