每周工作1小時算就業？ 網群嘲：以後沒失業者

圖為福州舉行2023年高校畢業生聯合招聘大會。（中新社）

中國國家統計局日前公布，16至24歲青年失業率升至20.8%再創新高，並同時公布統計失業的方法，原來是一周工作一小時及以上都算就業 ，有網友嘲諷，「那之後是不是就沒有失業者了」。

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中央社引述第一財經報導，國家統計局發言人付凌暉表示，5月份中國16至24歲青年人約有9600多萬人，當中很多是在校學生未真正進入到勞動力市場，進入到勞動力市場尋找工作的有3300多萬人，這3300多萬人當中有2600多萬人已經找到工作，約有600多萬人目前還在尋找工作。

他說：「大家對青年人失業總量情況有些誤解。」青年人當中共600多萬人失業。

他指，依據國際勞工組織標準，就業人口是指在調查參考期內，通常為一周，「為了取得勞動報酬或經營收入而工作一小時及以上和因休假、臨時停工等暫時離崗的人，這些人都屬於就業」。

失業人口是指沒有工作，在近期尋找工作，而且立即能去工作的人。這些人有工作能力、工作意願，都屬於失業人口。

付凌暉強調：「我國城鎮調查失業率不會低估全國失業情況，能夠客觀反映真實就業情況。」目前中國就業結構性矛盾仍然比較突出，部分群體失業率較高，「這在失業率調查中也得到了客觀反映」。

媒體報導了失業統計方法後，有網友在社群 平台微博上留言，嘲諷「這樣算，那之後是不是就沒有失業者了」、「那工作也太容易了吧」、「又開始文字遊行 了」、「拯救失業率還得靠統計部門」。