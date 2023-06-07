房子賣不動?官媒釋一線城解除限購信號 「應適時調整」

中國房地產市場持續低迷，恐將拖累整體經濟表現。（中新社）

中國房地產 市場在經歷2、3月「小陽春」後，4月急轉下滑。深圳甚至出現房子「賣不動」、新房源卻還在釋放的現象。此時，中國國務院 旗下中國經濟時報6日發布「一線城市房地產限購應適時優化調整」文章，強調限購等房地產調整的行政手段應適時優化調整、直至退出，被市場解讀是釋出解除限購信號。

中國房地產市場在今年第一季復甦，但在第二季又出現放緩。中指研究院日前報告顯示，今年5月一線城市房地產成交面積較4月減少12.8％。克而瑞研究中心數據也顯示，5月一線城市新房成交面積較4月下滑22％。

房市復甦動力減弱，現在還蔓延到一線城市。此前業內就預計，6月中央和地方政府有望加快推進穩樓市政策，修復市場信心和預期。其中，一線城市限購等限制性政策調整備受關注。

實際上，中國一線城市已經出現限購調整的嘗試。今年3月，深圳宣布深汕合作區放開限購，暫停對自然人實施商品住房限購，即無需提供無房證明。今年4月，北京 也宣布擬在房山試點多子女家庭和職住平衡家庭購房支持政策；房山區發布了引才聚才支持辦法，落實引進落戶、住房保障等優惠政策。

據中指研究院統計，2023年以來，已有杭州、南京、合肥、鄭州、瀋陽、廈門、武漢、長沙、濟南等14個城市對限購政策進行了優化。

文章指出，未來一線城市或將根據房地產交易市場的變化來逐漸調整限購等政策，對於一些住宅市場比較冷、購買力較弱的區域，可能會先放開限購等政策，而對於一些住宅市場購買力較旺的地方，可能會繼續執行限購等政策，以保持一線城市房地產市場平穩、健康發展。

自媒體「非凡油條」指出，今年2月至3月，全國樓市成交量環比大增、房價企穩，人們驚呼樓市「小陽春」來了。但「小陽春」像是過去被壓抑的購房需求的集中釋放，釋放完了，後續交易就容易疲軟。「說白了，大家都沒錢了，也不想折騰了」。5月保交樓項目已交付比例只有34%，這讓很多原本持幣觀望的人更加遲疑：樓都交不了，誰還敢買呢？