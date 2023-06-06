網紅「走線」抵墨將進難民營 蛇頭沿途放哨、教藏錢

天哥走線有時搭乘巴士，有時爬山涉水，還需要穿越熱帶雨林。(視頻截圖)

河南網紅陳少天（人稱國罵哥、天哥）近期從土耳其啟程，「走線」前往美國，他一路發布跋山涉水的「走線」視頻引起關注。本周一他成功抵達墨西哥 ，之後他將進入難民營，稍後提出政治庇護。進入墨西哥前，天哥遇到警察 強制要錢，蛇頭還教他們如何藏錢，以應付黑警。

自由亞洲電台報導，天哥5月17日從土耳其伊斯坦堡抵達厄瓜多爾的首都基多，開始了漫長的「走線」，三天後他抵達哥倫比亞麥德林，28日抵達巴拿馬，一天後抵達哥斯大黎加，6月1日進入尼加拉瓜，次日到達宏都拉斯，3日到瓜地馬拉，4日進入墨西哥。

天哥一行七、八個來自中國的偷渡客 被「蛇頭」安排在墨西哥有一養豬場的休息站。他說，還有其它國家的難民：「下完車就把我安排在這裡。這裡應該是養豬的地方，這邊的大門關起來了。這個講葡萄牙語的人帶了三個小孩，很辛苦。」天哥準備去難民接待站。

報導指出，走線的過程中，蛇頭一路上會安排行程和交通工具，有摩托車開路充當「瞭望哨」，躲避警察盤查，後面有收尾的。「你在哪裡上車，哪裡下車，都有蛇頭在那裡等你，每一路段有專人（蛇頭）負責，下一段就另外人負責，到交接口就有蛇頭等著你，給你安排酒店。」

天哥說，在進入墨西哥之前的兩天，躲避（警察盤查）比較多。因為進入墨西哥前，有警察上車搜查兩次，都沒怎麼強制要錢，「他先看你的護照，看完後就向你伸手，向你比劃要錢。我NO、NO搖頭，他就問下一個人要錢。」

天哥也遇上警察把他們車上的人叫下車，逐一要錢：「把你帶到車後背影的地方，連蒙帶嚇的直接拉開你的包、掏錢。我給了20（美金）。」

天哥解釋，如果從離開中國第一站作為起始點，專人護送收費20至30萬元人民幣，稱為「大包」，如果偷渡者自己找酒店，自費食宿，則稱為「小包」。他選擇了「小包」。

天哥還說，每一個國家的「蛇頭」都會給偷渡客拍攝一張合影，發給下一站接應的人，以防止不付錢的偷渡客混在其中。「蛇頭用微信聯繫，他們不會多收費，也不會騙你，唯一在路上遇到黑警，誰也控制不了」。天哥說，蛇頭教他們把錢藏在大巴下面的箱子裡，黑警上來要錢就說沒有。