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網約車供過於求 一天接不到10單…多地暫停發新證

中國新聞組／北京6日電
網約車。（取材自中國新聞周刊）
網約車。（取材自中國新聞周刊）

中國的網約車業務面臨供過於求的局面，日前，湖南長沙市發布網約車從業風險預警，並對新增業務按下「暫停鍵」。有司機表示，現在一天接不到10單，每天跑車16小時，月入不到8000元（人民幣，下同），扣掉租車、充電的錢，一個月只能賺5000多。

綜合媒體報導，長沙不是第一座網約車飽和的城市，從去年開始，廣東東莞、海南三亞、浙江溫州、山東濟南、四川遂寧等十多地已相繼發布網約車飽和預警，提醒當地網約車每台車日均接單量不足10單，建議謹慎考慮加入這一行。

此外，東莞市交通運輸局也示警，2023年一季度，全市77.3％的網約出租車每天接單不足10單；日均訂單大於或等於10單的網約車中，單車日均營收約260.83元。

一名長沙網約車司機感嘆，「司機愈來愈多，訂單量愈來愈少，賺錢愈來愈難，開網約車太不容易了」。

他表示，「昨天跑了12個小時，才不到400元的流水，還得除去150元左右的租車和充電成本」。

另一名入行一年的司機李凱（化名）表示，幾個月前，每公里的價格是兩塊多，現在已降到每公里一塊五、六了，「以前每天平均能跑五、六百元的流水，但現在三、四百元是常態，愈來愈難做了」。

「網約車司機的門檻很低，吸引許多人加入，導致競爭非常激烈，接到的訂單愈來愈少了」，李凱說，自己每天有16個小時花在跑車上，除去中途吃飯、上廁所、適當休息的時間，大概有14個小時是在開車。如此高強度的工作，除去租車、充電等成本，他每個月能賺到8000元。

另一名司機說，刨去車輛租金和充電，一個月只能賺5000多元，「跟在工廠打工收入差不多，但辛苦很多，幾乎沒什麼時間休息」。

據報導，僅僅兩年半時間，全中國取得經營許可的網約車平台增加102個，增幅達49%，發放的網約車駕駛員證增加286.1萬本，增幅為112.4%。然而，網約車用戶規模卻在下降。2022年，全國網約車用戶規模為4.37億人，比2021年的4.53億少了近1600萬人。

網約車 租車 營收

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