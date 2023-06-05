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六四事件34周年 「天安門母親」發表祭文：抗爭不懈

中國新聞組／北京5日電
「天安門母親」群體成員在北京萬安公墓祭奠六四遇難者，難屬黃金平致辭。(視頻截圖)
「天安門母親」群體成員在北京萬安公墓祭奠六四遇難者，難屬黃金平致辭。(視頻截圖)

六四事件」34周年，罹難者家屬團體「天安門母親」成員4日在當局戒護下，前往北京萬安公墓祭拜罹難親人。她們並發表祭文指出，永不磨滅的記憶和對親人的思念，將支撐他們堅持不懈地抗爭。

來源：推特

綜合香港01、香港商業電台等港媒報導及網路訊息，「天安門母親」成員們4日在當局安排及嚴密戒護下，前往埋葬罹難親人遺骨的北京萬安公墓祭拜。根據畫面，她們除了獻上鮮花及供品外，也當場宣讀祭文告慰罹難者。

根據報導，「天安門母親」發表祭文指出，對家屬而言， 當年一夜之間突然失去親人的痛苦， 永遠纏繞在心底揮之不去；而在和平時期的34年前，（中國）政府卻在北京「真槍實彈，以坦克輾壓人群，鎮壓和平示威者」。

祭文說，他們的親人都是手無寸鐵的愛國青年、普通市民和年輕學子，在六四當晚被「喪心病狂、一意孤行的劊子手鎮壓」，被政府動用國家軍事力量「屠殺」。

祭文提到，作為亡者親屬，將永遠記得當晚的槍聲、坦克聲和群眾的吶喊，永不磨滅的記憶和對親人的思念，將支撐他們堅持不懈地抗爭。

這篇祭文強調，家屬們雖然還沒有看到希望， 但是不會放棄，將繼續堅持按照「真相、賠償、問責」三項訴求向政府討回公道，維護做人尊嚴，為罹難者伸張正義。期待政府能就當年慘案向所有遇難者家庭道歉，向人民懺悔。

六四罹難者劉永良的遺孀張景利日前透過「天安門母親」臉書專頁表示，在這漫長的30餘年中，「生活上的困難我都可以忍受承擔，心中的苦卻沒有地方申訴，精神上的痛苦一直伴隨著我」。

張景利指出，即使過去34年，仍舊不能理解，在和平年代，有什麼事一定要動用武裝軍人、坦克實彈，向手無寸鐵的學生和市民開槍才能解決。

天安門 北京 六四

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