為女兒高考蝸居出租小屋 杭州陪讀爸媽：這3年值得

床邊堆放的書籍資料。（取材自橙柿互動·都市快報）

距離中國高考 還有6天，杭州一對「陪讀」爸媽為了女兒，三年前從120多平方米的家，搬進40平方米出租房。這位爸爸近日分享這三年來的蝸居生活，夫妻倆離原來的社交圈子遠了很多，女兒進入高三後，起碼有半年沒去參加過飯局，但他認為一切都值得。

陪女兒出門散步。（取材自橙柿互動·都市快報）

都市快報橙柿互動報導，「陪讀爸爸」表示，三年前，女兒考上了杭州市中心的一所重點高中，原先位於錢塘區的住家開車到學校，單程需要50分鐘。起先他們選擇讓女兒住校，但女兒不適應，提出想回家住，希望父母能多點時間陪陪她。

他說，「女兒上高中後，我們在學業上已經幫不上她了，能為她做的就是陪她聊聊天，為她準備好吃的，考慮到這些，我們決定到學校附近租房子住。」

女兒的夜宵。（取材自橙柿互動·都市快報）

學校附近都是老舊小區，最後他們在學校附近找到一間新裝修過、40平方米左右的兩室一廚一衛老房子，月租5000元，走路到學校只要5分鐘。他表示，租屋沒有客廳，其中一間面積比較大的房間，除了一張雙人床還可以放下一張桌子。「這張桌子，既是我們一家人的餐桌，也是女兒的書桌，所以這間大房間就安排給女兒住了。」

安排女兒睡大房間還有一個原因，就是小房間連通的陽台上擺放著洗衣機，這樣平時洗衣服也不怕干擾到女兒學習了。

據報導，「陪讀爸爸」表示，租屋只有只有原來住家三分之一大，不僅房間小，灶台、水池都很小，「剛住進來的時候，我感覺都沒辦法攤開來好好燒個菜。」

他更透露，自從女兒進入高三後，夫妻倆幾乎不參加社交活動，「我起碼有半年沒去參加過飯局了。」除了每天上班的通勤時間變長成兩小時外，這位爸爸下班後的生活也很忙碌，他說「不是給女兒當司機，就是陪女兒逛西湖，給女兒準備吃的，還要打掃房間。」