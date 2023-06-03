「小美人魚」在美票房好 在中國卻因「過度政治正確」賣座差

真人版「小美人魚」選角引發爭議，是否影響票房，各方都在關注。（取材自IMDb）

由黑人 擔綱女主角的迪士尼 真人版電影 「小美人魚」，受到美國觀眾支持、中國民眾冷落，上映後更遭中國官媒批評「過度政治正確」、敘事手法「懶惰」。有西方網民指控，中國觀眾抵制該片是出於對非裔的「種族歧視」。事件背後，隱藏著哪些更深層的議題？

德國之聲中文網報導，迪士尼真人版「小美人魚」5月26日於北美、中國同步上映，卻因票房表現懸殊，掀起一波跨國網路論戰。

非裔女星荷莉貝利（Halle Bailey）出演動畫中皮膚白皙的女主角愛麗兒，受到美國觀眾大力讚譽，稱迪士尼為年輕的非裔女孩起到激勵作用，但中國民眾卻不埋單，痛批電影「過度政治正確」。

「我能要回我的愛麗兒嗎？」一位中國網友在微博上寫道，同時多位網友都表示，他們童年最喜歡的童話故事之一已經崩毀。事實上，自去年迪士尼確定女主角人選以來，就有大量中國網民對此決定表示憤怒，並發誓在電影上映時進行抵制、拒看。

根據數據平台「藝恩」顯示，真人版「小美人魚」在北美上映3天即賺近9500萬美元(約6億7306萬人民幣)，而同期在中國僅進帳263萬美元，票房表現天差地遠，成為迪士尼今年在中國市場發行收入最低的一部電影。

有中國網友在電影上映後發推文道： 「真不是我對非裔演員本身有啥不滿，我不滿意的是把白種人乃至黃種人的故事弄成非裔主角…。非裔不是沒有自己的文化和傳說…，去拍一部真正站在非裔視角、真正尊重黑人文化的電影很難嗎？」

票房出爐後，有西方網民在推特上指控，中國觀眾抵制該片是出於對非裔的「種族歧視」，在網路上掀起激烈論戰。這番指責更是激怒了北京，中國官媒「環球時報」連2日發表文章，反駁西方言論並強烈抨擊迪士尼選擇一位「黑美人魚」的決定。

其中一篇文章寫道：「迪士尼在經典電影中強行加入少數族群，並不是基於種族主義，而是顯出其懶惰和不負責任的敘事策略。」文章指出，迪士尼正在將經典童話故事變成「政治正確」底下的「犧牲品」。

另一篇文章則強烈否認了對中國歧視非裔的相關指責。 「絕大多數中國觀眾對非裔小美人魚沒有任何偏見，」作者寫道，「中國討論的主要方向是圍繞在（迪士尼）改編了傳統童話。」

環球時報指出，西方不應該「綁架中國觀眾」，期望他們「以同樣的方式接受這部電影…因為中國人沒有這種政治正確性」，並表示就歷史的角度而言，是西方人——而非中國人——入侵非洲、殖民並奴役當地人種，因此面對非裔，中國人並不具備美國人的「罪疚感」。