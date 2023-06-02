江蘇中學生跳「原神」被校長斥日本文化 被網友打臉

由上海米哈遊網路科技股份有限公司製作發行的開放世界冒險遊戲「原神」。（視頻截圖）

江蘇省南通大學附屬中學學生日前在校慶彩排表演「原神」中的妮露「花神之舞」，卻被校長批評「我們要的是積極向上的中國的文化，這不是日本 人的舞台」。視頻被上傳網路後，被網民諷「『原神』是中國遊戲，央視還介紹過，這鍋日本不背」；也有人質疑，這種「逢日必反」情結，究竟是文化自信還是文化自卑？

推特「李老師不是你老師」近日發文指出，有網民投稿一段視頻，視頻中，南通大學附屬中學校慶上，學生們表演彩排「原神」中著名的妮露「花神之舞」後，全班被要求坐在一起聽校長罵人，校長批評「背景圖片、音樂全是日本文化，那是絕對不允許的。我們要的是積極向上的中國的文化，這不是日本人的舞台。」

校長並表示，學生可私下喜歡，但校慶這種公開場合，絕對不允許出現外來文化。視頻中可見表演的同學們沮喪的神情。目前該校及其校長尚未對此視頻回應。

南通大學附屬中學學生在表演「原神」中的妮露「花神之舞」後，坐在舞台上聽校長批評「這不是日本人的舞台」。（抖音視頻截圖）

聯合新聞網遊戲角落報導，這段視頻自抖音開始流傳後，許多網民摸不著頭緒：「難道『原神』原來是日本的遊戲？」首先解釋的人獲得2.1萬讚：「首先遊戲國內的，須彌音樂舞蹈是以中東那裡為背景的」，「『原神』數度被央視介紹，央視：你這樣讓我很難辦啊（微笑）」，「這鍋日本不背」，「遊戲開發是中國，舞蹈是參考中東文化。」

據百度 百科，「原神」是由上海米哈遊網路科技股份有限公司製作發行的一款開放世界冒險遊戲，公測於2020年9月28日開啟。是繼「崩壞」之後另一個大型動作遊戲IP。自從遊戲風靡全球，米哈遊在全球各地設立辦公室，並在新加坡 成立全球總部HoYoverse，被商務部列為2021到2022年度國家文化出口重點企業。

「原神」剛推出時，因為日系畫風與配音，曾被歐美玩家一度誤認為日韓出品的JRPG，直到現在，這個問題還存在於中國內部。