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神舟16號飛天 1老帶2新 網驚：戴眼鏡也能上太空

中國新聞組／北京30日電
神舟16號載人飛行任務航天員乘組出征儀式 5月30日在酒泉衞星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。這是航天員景海鵬（右）、朱楊柱（中）、桂海潮在出征儀式上。(新華社)
神舟16號載人飛行任務航天員乘組出征儀式 5月30日在酒泉衞星發射中心問天閣圓夢園廣場舉行。這是航天員景海鵬（右）、朱楊柱（中）、桂海潮在出征儀式上。(新華社)

神舟16號載人飛船在5月30日9時31分發射，飛行乘組由航天員景海鵬、朱楊柱和桂海潮組成。首位四征太空的航天員、第三批航天員首航、非飛行員出身以及首次「一老帶兩新」讓神16航天組在此任務創造了四個首次。相差20歲的年齡差及「戴眼鏡上太空」的新面孔更是成為關注焦點。

綜合媒體報導，景海鵬和朱楊柱將主要負責直接操縱和管理航天器，以及開展相關技術試驗，而桂海潮負責太空科學實驗載荷的在軌操作。他們計畫11月返回東風著陸場。

盤點神舟16號乘組在次此任務中創下的四個首次。

一、景海鵬成為首名四次出征太空的航天員。作為中國首批航天員之一，景海鵬已經完成了神舟七號、神舟九號、神舟11號3次載人飛行任務，已經書寫了一項紀錄。此次再飛天，擔任指令長的他成為中國首名第四次出征太空的航天員。

二、首次有第三批航天員進入太空。神舟16號乘組中，有兩名新航天員朱楊柱、桂海潮，他們均是中國第三批航天員，屬於有專業知識的年輕一代。

中國第三批預備航天員選拔在2020年9月選出7名航天駕駛員、7名飛行工程師、4名載荷專家，此次任務是第三批航天員登上空間站舞台的開始。

博士航天員朱楊柱是國防科大培養的首位航天員，他研究方向為實驗空氣動力學航天氣動光學。作為中國首位航天飛行工程師，他將在太空開展相關技術試驗。

三、首次有非飛行員出身的航天員。為滿足空間站工程任務需要，第三批預備航天員在航天駕駛員基礎上，增加了航天飛行工程師和載荷專家兩個類別。桂海潮屬於載荷專家，這也意味著首次出現了來自非飛行員出身的航天員，桂海潮也是首位戴眼鏡執行飛行任務的航天員。

載人航天工程副總設計師楊利偉曾表示，以前的選拔標準比較單一，航天員既是駕駛員，也是工程師。隨著分工越來越細，駕駛員和工程師的標準有了區分，「高度近視是不行的，低度的近視還是可以的。我們現在招了幾個載荷專家，有好幾個也是戴著眼鏡的」。

北京航空航天大學的青年教師桂海潮是唯一來自高校的載荷專家，從2500名候選對象脫穎而出，在2年多時間裡，桂海潮受了8大類、200餘項科目的嚴格訓練和考核，終於為「上天」做好了萬全準備。

四、首次一老帶兩新，年齡差為歷次乘組最大。神16號飛行乘組由56歲航天員景海鵬、36歲朱楊柱和桂海潮組成，此次乘組首次出現「一老帶兩新」的情形，與以往航天員均為中國第一批、第二批航天員不同，這次由第一批航天員帶第三批航天員出征，創下乘組的最大年齡差。

太空 北京

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