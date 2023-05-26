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河北碩士流浪漢路邊教英文 收費1小時5元 可用蔬果抵

中國新聞組／北京26日電
流浪大叔席地坐街邊輔導孩子英語。（取材自臨涇日報）
流浪大叔席地坐街邊輔導孩子英語。（取材自臨涇日報）

「流浪大叔在街頭席地而坐教英語」近日衝上微博熱搜，視頻曝光後引起關注。網友熱議，「現在流浪漢都要這麼高的學歷，我都活不起了」；「不靠乞討，自食其力」，「是一個有故事的大叔」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，河北有一名流浪漢每天坐在路邊輔導學生們小學到高中英語課程，收費只要5到25元（人民幣，下同，約3.53美元）；他還自帶紅毯，走到哪睡到哪。這名流浪漢自稱河南科技大學碩士結業，曾當過老師。

來補習的從小學到高中都有，從一旁放著的小白板可以看到流浪漢大叔的自我介紹，「本人湖北水電工程學院bachelor（學士）畢業、河南科技大學master（碩士）結業，輔導中學英語。初中10元、高中15至25元，same value vegetation fruit（或等價蔬菜水果），自帶課本。」

視頻中，流浪漢大叔很認真的在輔導，學生也很認真的在聽。有人圍觀，有人拍照，也毫不影響他的教學，輔導累了，他就躺在自帶的紅毯上睡覺。

網上一片議論聲，而他之所以引起關注，是因為流浪漢的身分加上知識分子的標籤。有網友說：君子坐而論道，少年起而行之。還有人說他是在行萬里路，讀萬卷書。也有人說，他的靈魂或許已獲得了自由，或許這才是他最好的生活方式。有人猜測或許他是性格太內向，在社會上玩不轉，才淪落至此。還有人與他同病相憐，對他表示敬佩，甚至羨慕他。

流浪漢的小白板，上面自我介紹說擁有碩士學歷，收很少錢或等價蔬菜水果替學生補習。（...
流浪漢的小白板，上面自我介紹說擁有碩士學歷，收很少錢或等價蔬菜水果替學生補習。（取材自微博）

河南 微博 蔬菜

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