河北碩士流浪漢路邊教英文 收費1小時5元 可用蔬果抵

流浪大叔席地坐街邊輔導孩子英語。（取材自臨涇日報）

「流浪大叔在街頭席地而坐教英語」近日衝上微博 熱搜，視頻曝光後引起關注。網友熱議，「現在流浪漢都要這麼高的學歷，我都活不起了」；「不靠乞討，自食其力」，「是一個有故事的大叔」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，河北有一名流浪漢每天坐在路邊輔導學生們小學到高中英語課程，收費只要5到25元（人民幣，下同，約3.53美元）；他還自帶紅毯，走到哪睡到哪。這名流浪漢自稱河南 科技大學碩士結業，曾當過老師。

來補習的從小學到高中都有，從一旁放著的小白板可以看到流浪漢大叔的自我介紹，「本人湖北水電工程學院bachelor（學士）畢業、河南科技大學master（碩士）結業，輔導中學英語。初中10元、高中15至25元，same value vegetation fruit（或等價蔬菜 水果），自帶課本。」

視頻中，流浪漢大叔很認真的在輔導，學生也很認真的在聽。有人圍觀，有人拍照，也毫不影響他的教學，輔導累了，他就躺在自帶的紅毯上睡覺。