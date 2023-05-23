C919客機停飛百日 續驗證飛行 一個月內或首航

22日首次飛抵南京的C919雖是單通道「窄體」客機，一般民眾仍膩稱其為「大飛機」。（取材自快科技）

今年2月，中國首架國產大型客機C919傳出試飛時引擎故障，需要擱置100小時的驗證飛行。經歷百日停飛後，編號為B-919A（B-001J）的C919客機再次起飛，5月17日從浦東商飛基地起飛調機飛往上海虹橋機場 。此外，C919客機22日也首次飛抵南京機場。

香港01報導，微信 公眾號@國科環宇發文稱，編號B-919A客機一直在全球各地試飛，為投入到商業航班做最後準備。今年2月，B-919A在驗證飛行時出現引擎故障，導致試飛中斷飛機被迫無期限停留機場。

據介紹，C919採用的引擎，是產自法國斯奈克瑪公司和美國通用電力公司合資成立的CFM國際公司。客機採用該公司的LEAP-X1C引擎，是CFM專門研發的新一代引擎，不但在經濟性和環保性上更進一步，在安全性上也進一步提升。

CMF是全球最主要的商用飛機引擎製造商之一，迄今為止已經向全球500多家飛機運營商出售超過2萬個引擎。

裝載了該公司引擎的B-919A客機，累計飛行時間已達10億小時，發生故障的概率可說是微乎其微。然而，B-919A客機卻在試飛期間出現引擎故障，令人懷疑是否飛機問題才導致引擎故障。

不過經歷百日停飛後，C919再次飛上藍天。5月17日，B-919A客機從浦東商飛基地起飛調機飛往上海虹橋機場，並將飛機交還給東航 。此舉正正代表B-919A客機回到東航機隊之中，在一個月之內或許就要首航。

另據「快科技」報導說，東航去年底接收了全球首架C919大飛機，編號為B-919A，後續一直在做商業運營的試飛，5月22日又增加了一個新地點，首次飛抵南京機場。